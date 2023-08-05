لأصحاب المعاشات هتلعبوا بالفلوس لعب”… صرف 600 جنيه زيادة جديدة شهر أغسطس 2023

أصدرت غرفة العمليات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن انتظام صرف معاشات شهر أغسطس للشريحة الأولى من المتقاعدين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم والرعاية للمتقاعدين وضمان استمرارية صرف معاشاتهم في الوقت المحدد، وتشمل الشريحة الأولى من المتقاعدين جميع المستحقين للمعاشات التقاعدية، ويتم صرف معاشاتهم بشكل منتظم وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الجهات المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي، يسعى القطاع الحكومي إلى توفير الدعم المادي اللازم للمتقاعدين لتحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أماكن صرف معاشات أغسطس 2023

أعلنت غرفة العمليات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أن معاشات شهر أغسطس 2023 بدأت في صرفها أمس الثلاثاء في جميع أنحاء مصر، وتم توفير مختلف الوسائل لصرف المستحقات الشهرية لأصحاب المعاشات، حيث يُمكنهم الحصول عليها عبر :

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

منافذ هيئة البريد المصري.

فروع البنوك العامة في السوق المصري.

المحافظ الإلكترونية وفروع فروري.

المنافذ الإلكترونية للبنوك.

ماكينات الصراف الآلي.

تأتي هذه الخطوة في إطار التسهيلات المقدمة من الحكومة لأصحاب المعاشات لتحسين عملية استلام مستحقاتهم وجعلها أكثر سهولة ويسر، وبفضل هذه المبادرات يتمكن المتقاعدون من الحصول على معاشاتهم بسهولة ويسر وفي الوقت المحدد، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويعزز من راحتهم واستقرارهم.

صرف أكثر من 600 جنيه

أكدت غرفة العمليات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أن الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات تضم جميع المستفيدين في مصر الذين يحصلون على أقل من 1300 جنيه، يتم صرف معاشاتهم من الخزانة العامة للدولة، حيث يتم إيداعها في الحسابات المالية الخاصة بهم مع بداية كل شهر ميلادي، وأوضحت الغرفة أن معاشات شهر أغسطس الجاري تشمل زيادة في المعاشات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، وتم تبكير عملية صرف الزيادة إلى هذا التوقيت بدلاً من شهر يوليو الماضي بناءً على مواد قانون المعاشات والتأمينات الجديد وبالتحديد المادة الخامسة والثلاثين، كما أكدت غرفة العمليات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أن الزيادة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات للشهر الخامس على التوالي تتراوح بين 175 جنيهًا كحد أدنى و1635 جنيهًا كحد أقص، كما يستفيد من هذه الزيادة ما يقارب 11 مليون مواطن في جميع المحافظات، وأوضحت الغرفة أن تنفيذ العملية سيتم بحرص وحذر لتجنب حدوث أي ازدحام لمواجهة فيروس كورونا المستجد.