متى إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول PDF لجميع المحافظات العراقية IRAQ RESULTS

شهدت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة الكثير من التساؤلات عن موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول بجميع المحافظات العراقية، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن النتائج بعد انتهاء العام الدراسي ودخولهم للامتحانات النهائية والتي انتهت، كما أعلنت وزارة التربية العراقية أن عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات والتدقيق قاربت على الانتهاء وهو ما يعني أن النتيجة سوف تكون متاحة خلال الأيام القليلة المقبلة.

متى إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول PDF في العراق

وقامت وزارة التربية بطمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور بأن النتيجة سوف تكون متاحة على المواقع الإلكترونية عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالنتائج واعتمادها بشكل رسمي من قبل السيد الوزير، وذلك يكون خلال الساعات المقبلة، حيث تم الانتهاء من أجزاء كبيرة منها.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الإعلان عن نتائج العديد من المراحل التعليمية في العراق والتي أبرزها نتيجة الثالث المتوسط والتي كان يترقبها الكثيرين، وبذلك تصبح الأضواء على نتائج السادس، والتي من المقرر أن تصدر عبر الموقع لإلكتروني التابع لوزارة التربية للتسهيل على الطلاب في الوصول للنتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي عبر موقع نتائجنا

ورغم أن الوزارة لم تعلن بعد الموعد النهائي لصدور النتائج ولكن من المتوقع أن يكون ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكي يتم الحصول على النتيجة يجب إتباع الخطوات التالية: