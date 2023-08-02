“عاجل قرار مفاجئ بالكويت” بإغلاق المطاعم والأسواق في تلك المناطق.. وتحديد مواعيد العمل

تسعى الحكومة الكويتية في توفير يد العون لكافة مواطنيها والمقيمين بها أيضًا، حيث أعلنت عن إغلاق المطاعم والأسواق مما دفع الكثيرين حول البحث عن السبب الرئيسي حول هذا القرار المفاجأ الذي صدم الكثيرين نظرًا رغبتهم في الخروج عقب هذا الموعد وخاصةً الشباب، لذا سنتطرق اليوم لتوفير العديد من الأمور المختلفة التي توضح هذا القرار.

إغلاق المطاعم والأسواق بالكويت

أعلنت الجهات المسؤولة داخل دولة الكويت عن وضع مواعيد مُعينة لإغلاق كلاً من المحال التجارية والمقاهى والأسواق وغيرها في تمام الساعة 1 صباحًا حيث يجب على كافة مُلاك وأصحاب هذه الاماكن الغلق في هذا الموعد ولا يُمكنه الشراء أو البيع عقبه، كما لا يسمح بالعديد من الأمور الآخرى وجاءت على النحو التالي:

يُمنع البيع المباشر وأيضًا جلوس رواد المطاعم.

لا يُسمح لعهم بالتوصيل في حدود الوقع خاصة في مواقف السيارات.

يجب غلق كافة الأبوابة الرئيسية للمنشأة.

وتجدر الإشارة إلى أنه نوه إلى البدء في تنفيذ هذا القرار بعد مُضي 30 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الخاصة بدولة الكويت.

سبب إغلاق مطاعم ومقاهي سوق القرين

الموعد المُقرر للإغلاق هو الساعة 1 صباحًا حيث اتخذت الجهات المسؤولة هذا القرار ونوهت إلى ضرورة تنفيذه في المواعيد المُقررة لتلاشي تدوين المخالفات على الأشخاص، وأيضًا يشمل هذا القرار منطقة العارضية الصناعية والمناطق الحرفية وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك اماكن سيتم ضها لهذا القرار وفي حال إعلان الجهات المعينة سنوفيكم بالخبر بشكل مباشر.