التعليم تعلن عن موعد بداية التظلمات للثانوية العامة 2023 |بوابة تظلمات الثانوية العامة tazalom.emis.gov.eg

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية التظلمات للثانوية العامة 2023، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات الجمهورية، بدأ الطلاب في البحث عن رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة وقيمة الرسوم المطلوبة وطريقة السداد.

موعد بداية التظلمات للثانوية العامة 2023

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أنه من المقرر يتم فتح باب قبول تظلمات الثانوية العامة 2023 بداية من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ولمدة أسبوعين، وأشارت الوزارة أن التقديم الكتروني من خلال هذا الرابط وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وعدم الحاجة للذهاب إلى المدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تسود البلاد خلال الأيام القليلة.

وأكدت الوزارة أيضاً أنه يجب على الطلاب الراغبين في تقديم تظلمات الثانوية العامة أن يقوموا بسداد الرسوم المقررة، من خلال منافذ فوري والبريد المصري، كما أشارت الوزارة أيضاً أنه يتم تسديد الرسوم المقررة لتظلمات الثانوية العامة وهي 200 جنيه للمادة الواحدة وذلك على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية وذلك أيضاً عبر منافذ البريد المصري وفوري.

بوابة تظلمات الثانوية العامة

جدير بالذكر فقد أكد الدكتور”رضا حجازي” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الثانوية العامة حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأشارت الوزارة إلى أنها سوف تقوم بمراجعة الطلبات الخاصة بالتظلمات حتى يتأكد الطالب أنه حصل على درجاته، وفي حالة وجود أخطاء بعملية رصد أو تجميع الدرجات سوف يتم إضافتها على الفور.