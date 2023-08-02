رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الاسكندرية 2023 مديرية التربية والتعليم

اعلنت مديرية التربية والتعليم عن انه سيتم الاعلان خلال ساعات قليلة عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2023 حيث يرغب الكثير من اولياء الامور التعرف على اماكن قبول الأطفال في كي جي 1 ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الاسكندرية 2023.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الاسكندرية 2023

يمكننا ان نتعرف على النتيجة من خلال الدخول على رابط موقع الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال حيث انه يتم القيام بارسال ملف تقديم رياض الأطفال عند التقديم في المدرسة ويجب ان يتم توفير الاوراق والمستندات ومنها.

شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صورة ضوئية للشهادة .

4 صور شخصية للطفل .

صورة بطاقة ولي الأمر أو من يكفل الطفل.

ما يدل على إقامة والد الطفل فى النطاق الجغرافي للمدرسة.

ايصال كهرباء حديث أو إيصال مياه او غاز بأسم والد الطفل.

تم انتشار خبر على بعض من المواقع والذي يفيد انه تم زيادة عدد سنوات كي جي رياض الأطفال إلى 3 سنوات ولكن انه خبر غير حقيقة ونفته الوزارة وان الوزارة تعمل على الاهتمام بالتعليم على وجه عام وانها ما هي الا اخبار ليس لها علاقة بالصحة.

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نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

ستعلن عن نتيجة التنسيق خلال الشهر الحالي وهناك استعداد كامل من قبل مديرية التربية والتعليم عن نتائج تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية وان هناك بعض من خطوات تقديم رياض الأطفال 2024 ويتم فتح الوزارة لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 لمساعدتهم على تسهيل التعرف على النتائج.