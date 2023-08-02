Mehe .gov lb صدرت نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2023 ترمينال برقم المقعد الثانوية العامة اللبنانية

أطلقت وزارة التعليم العالي رابط نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2023 والذي يتم من خلاله الاستعلام الإلكتروني عن نتائج طلاب الامتحانات الرسمية لشهادات الثانوية اللبنانية المهنية واختبارات المشرف المهني ونتائج البكالوريا الفنية bt3 واختبار القبول في السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية فقط لمن تمكن من إنهاء الدورة التدريبية بمدة ٤٠٠ ساعة أو ٨٠٠ ساعة.

نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2023



أطلقت وزارة التعليم العالي رابط إلكتروني خاص بعرض نتيجة طلاب الثانوية العامة لبنان 2023 التعليم المهني ذو التخصصات الدراسية المتعددة في جميع المحافظات اللبنانية إلكترونيًا بعد انتهاء إجراءات فحص وتدقيق الإجابة الخاصة بالطلاب ومنح الطالب المستوى الدراسي الذي يستحقه بناءً على مراجعة وتقييم من الإداريين والتربويين والخبراء في التخصصات المهنية المختلفة.

Mehe .gov lb نتائج الامتحانات الرسمية

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2023 التخصصات الدراسية المختلفة إلكترونيًا وذلك إلى جانب نتيجة البكالوريا الفنية التي ظهرت بالفعل، ويتمكن جميع طلاب التعليم المهني من اتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة بتفاصيلها فور سماع أنباء اعتماد النتيجة بشكل رسمي من داخل مكتبالمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري: