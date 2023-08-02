الان اسعار الذهب اليوم الاربعاء 2 اغسطس 2023 جميع العيارات (14-18-21-24) وسعر جرام الذهب بالمصنعية

تراجعت اسعار الذهب اليوم الاربعاء الموافق ٢ أغسطس في أسواق الصاغة المصرية، كما قل سعر الذهب البيع والشراء في كافة محلات الصاغة تزامنا مع سعر الذهب العالمي، وكذلك الدولار، وسوف نكشف عن سعر الذهب اليوم الأربعاء مقارنة بأمس، وجميع التفاصيل الخاصة بذلك الأمر.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء 2 اغسطس

وهانحن بصدد الحديث عن اسعار الذهب اليوم الاربعاء من خلال الآتي:

تم تسجيل تراجع في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، حيث بلغ سعر البيع 2462 جنيهًا والشراء 2451 جنيهًا.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية صباح اليوم الأربعاء بقيمة 16 جنيهًا، مما جعل سعر البيع يصل إلى 2155 جنيهًا والشراء يصل إلى 2145 جنيهًا، ويُعتبر هذا العيار الأكثر انتشارًا في محافظات الصعيد المختلفة.

وسجل أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة بسعر 1847 جنيهًا للبيع، و1838 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 14 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، ويعتبر هذا العيار الأكثر تداولًا في محلات القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة بقيمة 12 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس، ويبلغ السعر الحالي 1436 جنيهًا للبيع و1430 جنيهًا للشراء.

قل سعر الجنيه الذهب عيار 21 حيث وصل إلى 60 جنيها مقارنة بسعر الثلاثاء أمس، حيث يباع حاليًا في محلات الصاغة بـ 17240 جنيهًا للبيع، ويصل في الشراء إلى 17260 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم الاربعاء بالمصنعية في مصر

خلال تعاملات الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في مصر، وسجلت أسعار الذهب قيمًا تتراوح بين 18 جنيهًا و12 جنيهًا حسب نوع الجرام، وتتفاوت اسعار الذهب اليوم الاربعاء بالمصنعية في مصر من محافظة إلى أخرى ومن محل صاغة إلى آخر بقيمة تبدأ من 7% إلى 10% من قيمة جرام المشغولات الذهبية.

وسعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصات العالمية اليوم الأربعاء هو 1945 دولارًا للأونصة، ويسجل 1944 دولارًا في حالة الشراء.