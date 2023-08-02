نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهره بالرقم القومي 2023 مدرية التربية
يقترب موعد الاعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال حيث ازداد البحث من قبل أولياء الأمور فقد صرحتوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط الحصول علي النتائج ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية.
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
صرحت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال حيث انه يمكن من معرفة المدرسة الحكومية التي تم قبول في كي جي وان 2024 وانه سيتم فتح رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023- 2024 بالمدارس التجريبية والرسمية لغات وعربي خلال ساعات.
نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023
تم الحصول على طلبات الإلتحاق بالمدارس من يوم الخميس 1 وحتي الجمعة 30 يونيو 2023 وبعد ان يتم فرز والتوزيع على المدارس ستعلن المحافظات نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 للمدارس التجريبية لغات وعربي.
خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالقاهرة 2023
يستطيع أولياء الأمور التعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول علي الرابط الخاص بموقع الوزارة.
- ادخال الرقم القومي للطفل و المكون من 14 رقم.
- الضغط علي أيقونة بحث.
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الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023-2024
- شهادة ميلاد حديثة للطفل وصور منها.
- يقدمصورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأب والأم.
- 8 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.
- وصل مياه أو كهربا باسم الأب أو الجد للأب.
- ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم مع إرفاق طوابع صحية.
- حضور الأب مع الطفل لتقديم الأوراق في حالة القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم.
- حالة وفاة الأب يجب إرفاق شهادة الوفاة مع باقي المستندات.
- حافظة بلاستيك.