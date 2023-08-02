نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالقاهره بالرقم القومي 2023 مدرية التربية

يقترب موعد الاعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال حيث ازداد البحث من قبل أولياء الأمور فقد صرحتوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط الحصول علي النتائج ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

صرحت وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال حيث انه يمكن من معرفة المدرسة الحكومية التي تم قبول في كي جي وان 2024 وانه سيتم فتح رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023- 2024 بالمدارس التجريبية والرسمية لغات وعربي خلال ساعات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2023

تم الحصول على طلبات الإلتحاق بالمدارس من يوم الخميس 1 وحتي الجمعة 30 يونيو 2023 وبعد ان يتم فرز والتوزيع على المدارس ستعلن المحافظات نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 للمدارس التجريبية لغات وعربي.

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي بالقاهرة 2023

يستطيع أولياء الأمور التعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الرابط الخاص بموقع الوزارة.

ادخال الرقم القومي للطفل و المكون من 14 رقم.

الضغط علي أيقونة بحث.

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الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023-2024