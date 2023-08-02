رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال الأزهر 2024 مدرية التربية والتعليم تتيح طرق الاستعلام بالرقم القومي

يمكننا التعرف على نتيجة رياض الأطفال وذلك عبر الدخول على الموقع الرسمي وهو بوابة الأزهر وليس التربية والتعليم حيث انه فقد تقدم الكثير ويرغب ولي الامر التعرف على المدرسة التي قبل بها ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال الأزهر.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال الأزهري 2023-2024

لابد من ان يكون ولي أمر قد قام بالتسجيل من قبل في المواعيد المحددة وانه يمكنه التعرف على نتيجة تقديم رياض الأطفال الأزهر ويرغب بالالتحاق بالمعاهد الأزهرية بسبب تحفيظها للقرآن، وتعليم العلوم الشريعية ويمكننا الاستعلام عن نتائج من خلال الاتي.

يتم في البداية الدخول على بوابة الأزهر.

ندخل على قسم رياض الأطفال.

كتابة بيانات الطفل المدخلة مسبقا.

نستعلم عن نتيجة القبول.

حالة قبول الطالب يمكن لولي الأمر أن يقدم على طباعة تلك الاستمارة.

تعمل بوابة الأزهر على تقديم العديد من الخدمات بجانب التقديمات على رياض الأطفال او التقدم للمرحلة الابتدائية وإلى المرحلة الثانوية، بجانب أيضا النتائج كما انه يمكننا من التعرف على جداول امتحانات المراحل المختلفة أحدث الأخبار عن الأزهر الشريف والطلاب والتنسيقات وغيره عن أخبار التعليم كما انه لابد مت التسجيل في الاول حتى يتم التعامل معه.

موعد الاستعلام عن نتائج روضة الأطفال 2023

يمكننا الاستعلام عن أي نتيجة بداية من شهر يوليو وحتى نهاية الشهر ثم يتم بعدها الذهاب إلى مقر المعهد التي تم قبول الطالب فيه، وتقديم ما يتبقي من أوراق ومستندات، ولابد من متابعة أمر التقديمات لعدم ضياع الفرصة على الطالب.