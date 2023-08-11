هُنا لينك موقع وزاره التربيه العراقيه: صدرت نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بصيغة PDF

حسب الوزير فلاح القيسي، من المتوقع أن يتم إعلان نتائج السادس الاعدادي على موقع وزاره التربيه العراقيه في غضون ساعات قليلة. ولكن لم يتم تحديد الوقت بالضبط لإصدار الإعلان. يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة بانتظام للحصول على الإعلان عن النتائج فور صدورها وتجنب الازدحام والضغط على الموقع.

موقع وزاره التربيه العراقيه نتائج السادس الاعدادي 2023

تعلن وزارة التربية العراقية عن نشر نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي. ويسرُّنا أن نُعلِنَ أنه سيتم نشر هذه النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث يمكن لطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج امتحاناتهم يوم السبت الموافق 12 أغسطس. تأتي هذه الخطوة كجزء من التفاعل المستمر والشفاف مع المجتمع التربوي وتوفير المعلومات بشكل سريع وموثوق. نهنئ جميع الطلاب على جهودهم وتفانيهم في مواجهة هذا التحدي الهام، ونتمنى لهم مستقبلًا مشرقًا وناجحًا في رحلتهم التعليمية. تعكس هذه الخطوة روح التطور والريادة في مجال التربية والتعليم، وتؤكد التزام وزارة التربية العراقية بتقديم أفضل الخدمات لطلابنا الأعزاء.

وفي وقت سابق أصدر فلاح القيسي وزير التربية في العراق إعلانًا هامًا بشأن نتائج امتحانات السادس الاعدادي للعام الدراسي الحالي. من المتوقع أن تُعلن نتائج هذه الامتحانات على موقع وزارة التربية العراقية في غضون ساعات قليلة.

نتائج السادس الاعدادي وزارة التربية العراقية

وفي هذا السياق، أفاد الوزير فلاح القيسي أن أعمال التصحيح قد اكتملت بنجاح، وأنه تم التأكد من صحة ودقة نتائج السادس الاعدادي، كما أشار إلى أن أعمال المراجعة والتدقيق تجري بسلاسة ووفقًا للإجراءات المتبعة ضمن مراكز التصحيح في وزاره التربيه العراقيه.

يعتبر امتحان السادس الاعدادي من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب العراقيين، حيث يُعدّ هذا الامتحان بوابة للانتقال إلى المرحلة التعليمية الثانوية. وبناءً على هذا الإعلان المنتظر، ستتمكن آلاف الطلاب في جميع أنحاء العراق من الاطلاع على نتائجهم ومعرفة النتائج التي حققوها بجهودهم واجتهادهم خلال العام الدراسي.

كيفية استخراج نتائج السادس الاعدادي عبر رابط وزاره التربيه العرقيه

قم باتباع الخطوات الآتية بشكل مباشر وستحصل عليها فور الاعلان والاعتماد الرسمي للنتيجة من قبل وزير التربية والتعليم العراقية، وقد اشارت العديد من المصادر الرسمية بضرورة الاهتمام بالحصول على نتائج السادس الاعدادي من المواقع الرسمية، وعدم الانسياق وراء المواقع الغير رسمية.

وأما عن الطريقة الصحيحة للحصول على كشف نتائج سادس اعدادي، وهي كالاتي.

اولا قم بالولوج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا

‏يتم اختيار استخراج نتائج السادس الإعدادي

ثم قم باختيار نتائج الدور الاول لعام 2023.

ثم كتابة اسم الطالب ورقم الامتحاني في المكان المخصص لها.

‏لابد من التأكد من كتابة المحافظة التابع لها الطالب

ثم الضغط على الظهور نتائج السادس الإعدادي.

في الاخير تظهر لك نتائج الطالب خلال لحظات.

يهيب وزير التربية فلاح القيسي بالطلاب وأولياء الأمور بمتابعة الموقع الرسمي وزاره التربيه العراقيه للحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 بصيغة PDF بمجرد صدورها، وذلك لتجنب الاكتمال الذي قد يحدث عند تحميل النتائج في الوقت نفسه. كما يشدد القيسي على أهمية الهدوء والصبر والتفاؤل أثناء مراجعة النتائج، ويشجع الطلاب على الاستعداد للمرحلة المقبلة من تعليمهم بحماس وثقة.

مع نهاية عملية التصحيح والمراجعة والتدقيق، يتوقع الكثير من الطلاب والأسر أن تكون نتائج السادس الاعدادي PDF مُشجعة ومُبهرة للكثير من الطلاب الناجحين، مما يعكس جهودهم وتفانيهم في الدراسة.

نتمنى لجميع الطلاب العراقيين التوفيق والنجاح في نتائج السادس الاعدادي 2023 بصيغة PDF وزاره التربيه العراقيه التي تؤؤول إلى مسيرتهم الدراسية والمستقبلية، ونتطلع إلى رؤية جيل مبدع ومتميز يسهم في تقدم وازدهار العراق.