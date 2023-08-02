لينك سريع.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 

لينك سريع.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن عبر موقع وزارة التربية والتعليم، في الوقت الحالي، ينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة في عدن بلهفة الحصول على نتائجهم لعام 2023 في اليمن. لم يتم الانتهاء من عملية التحصيل بعد، ومن ثم فإن هناك حالة من التوتر. اليوم، قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في اليمن أنها ستعلن نتائج الثانوية العامة في الأسبوع المقبل في جميع المدن في اليمن وسيتمكن الطلاب من الحصول عليها بسهولة وبدون مشاكل.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في عدن عن إعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن لعام 2023 اليوم الاثنين الموافق 31/07/2023. وأقرت اللجنة العليا للاختبارات في وزارة التربية والتعليم في عدن أن النتائج العامة للاختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 ستُعلن يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس 2023، في الاجتماع الذي عُقد اليوم. وقد شكر الدكتور “علي العباب” نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات جميع أعضاء اللجنة العليا للاختبارات وقطاع التوجيه والمناهج والإدارة العامة للاختبارات واللجان الاختبارية على الجهود المبذولة، مؤكدًا أن الاختبارات الوزارية تم تنفيذها بنجاح وأن الجميع عمل بروح الفريق الواحد.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

كما استعرض الدكتور “عبد الغني الشوذبي”، وكيل قطاع المناهج والتوجيه ونائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات، الجهود المبذولة لضمان نجاح عملية الاختبارات، وعملية تصحيحها ورصد الدرجات، وكذلك التعامل مع الصعوبات التي نشأت بكل سلاسة وسهولة. وأعلنت اللجنة العليا للاختبارات في اجتماعها اليوم، أن نتيجة اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 – 2023 ستُعلن يوم الخميس المقبل، الموافق 3 / 8 / 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023

أوضحت الوزارة أن إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن سيتم عن طريق موقع نتائج الثانوية العامة (https://res-ye.net)، وذلك باتباع الخطوات السهلة التالية..

الخطوة الأولى هي الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم اضغط على العام الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب.

ثم قم بكتابة الرقم المرجعي المرتبط برقم جلوس الطالب.

ثم قم بالنقر على رمز البحث للاستعلام عن النتيجة.

في النهاية، بإمكانك مشاهدة نتيجتك بتفصيل درجات جميع المواد الدراسية.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الثانوية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها رسمياً في الساعات القادمة، ويقوم المشرفون حالياً بمراجعة الدرجات لنشر النتائج للطلاب في أقرب وقت، وسيتم توفير النتائج للطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أن الطلاب والطالبات الذين يحملون شهادة الثانوية يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم والحصول عليها في يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، وستكون النتائج متاحة على الرابط الرسمي الذي تم اعتماده من قبل الوزارة.