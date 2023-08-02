عاجل الملك سلمان يصدر اوامر ملكيه اليوم تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن دفعة 69 أغسطس وحتى هذا الموعد

صدر أمر ملكي هام وعاجل اليوم 2 أغسطس 2023 بشأن تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن واستمرار التسجيل في البرنامج، لذلك بدأ البحث يتزايد على المواقع المختلفة وخاصة تويتر عن تفاصيل هذا الخبر، واليوم من خلال موقع البديل نستعرض تفاصيل خبر تمديد حساب المواطن بأمر ملكي عاجل واستمرار التقديم للتسجيل بالبرنامج لكافة المستفيدين ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن

صدر توجيه ملكي يفيد باستمرار الدعم الإضافي اليوم الموافق 2 أغسطس 2023 حتى شهر سبتمبر 2023 وسوف يستمر التسجيل في البرنامج، حيث يعد حساب المواطن من اهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي تقدم الدعم للمواطنين الأقل دخلا والأكثر احتياجا، كما أن البرنامج يوفر إمكانية الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال رقم الهوية بالخطوات التالية:

عاجل: خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 2, 2023

الضغط على رابط حساب المواطن الرسمي.

إدخال جميع البيانات المطلوبة وكلمة المرور.

الضغط على الاستعلام عن الأهلية ثم ادخال بيانات المستفيد.

ثم الضغط على الاستعلام ليتم عرض التفاصيل الخاصة بنتائج الأهلية.

كيفية تقديم طلب اعتراض على خصم حساب مواطن

تفاجأ العديد من الأشخاص خلال رواتب الشهر الماضي من حساب مواطن بخصم 150 ريال لكل مستفيد لذلك يمكنهم الاعتراض على ذلك إلكترونيا من خلال الخطوات التالية: