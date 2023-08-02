عاجل الملك سلمان يصدر اوامر ملكيه اليوم تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن دفعة 69 أغسطس وحتى هذا الموعد
تمديد حساب المواطن تويتر
صدر أمر ملكي هام وعاجل اليوم 2 أغسطس 2023 بشأن تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن واستمرار التسجيل في البرنامج، لذلك بدأ البحث يتزايد على المواقع المختلفة وخاصة تويتر عن تفاصيل هذا الخبر، واليوم من خلال موقع البديل نستعرض تفاصيل خبر تمديد حساب المواطن بأمر ملكي عاجل واستمرار التقديم للتسجيل بالبرنامج لكافة المستفيدين ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
تمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن
صدر توجيه ملكي يفيد باستمرار الدعم الإضافي اليوم الموافق 2 أغسطس 2023 حتى شهر سبتمبر 2023 وسوف يستمر التسجيل في البرنامج، حيث يعد حساب المواطن من اهم البرامج في المملكة العربية السعودية التي تقدم الدعم للمواطنين الأقل دخلا والأكثر احتياجا، كما أن البرنامج يوفر إمكانية الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال رقم الهوية بالخطوات التالية:
عاجل:
خادم الحرمين الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد..
تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 2, 2023
- الضغط على رابط حساب المواطن الرسمي.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة وكلمة المرور.
- الضغط على الاستعلام عن الأهلية ثم ادخال بيانات المستفيد.
- ثم الضغط على الاستعلام ليتم عرض التفاصيل الخاصة بنتائج الأهلية.
كيفية تقديم طلب اعتراض على خصم حساب مواطن
تفاجأ العديد من الأشخاص خلال رواتب الشهر الماضي من حساب مواطن بخصم 150 ريال لكل مستفيد لذلك يمكنهم الاعتراض على ذلك إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:
- الضغط على رابط حساب مواطن ثم تسجيل.
- الدخول بكتابة كلمة المرور.
- ومن بعدها اسم المستخدم بطريقة صحيحة.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية واختيار تقديم طلبات ثم طلب اعتراض على الدعم.
- كتابة رقم الهوية بشكل صحيح ورقم الهاتف المسجل به حساب مواطن.
- كتابة أسباب الاعتراض بالتفاصيل وتقديم مستندات وأوراق اللازمة.
- الضغط على إرسال ثم الانتظار الرد خلال 10 أيام.