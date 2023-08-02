رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 موقع res-ye.net وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات اليمن 

تزايد معدلات البحث ن قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن النتائج حيث انهم منذ ان تم الانتهاء من الامتحانات وهم يشعرون بحالة من القلق وتعمل الوزارة على توفير رابط إلكتروني لتسهيل الوصول للنتائج وتخفيف الازدحام والتكدس في المدارس وللحفاظ على سلامة الطلاب ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتائج الثانوية العامة اليمن.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يمكننا الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس وانها تعمل على تسهيل وصول الطلاب والطالبات للنتائج من خلال رابطًا إلكترونيًا يمكن استخدامه للاستعلام عن النتائج كما انه يمكن للطلاب والطالبات الحصول علىها عن طريق الاتصال بالرقم 161 أو عبر إرسال رسالة SMS تحتوي على رقم الجلوس عبر شبكة اتصالات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يمكننا الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالاسم اليمن 2023 من خلال ان يتم القيام باتباع الاتي.

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023.

اضغط على زر استعلام عن نتائج الطلاب.

حدد المرحلة التعليمية التي تنتسب إليها.

اختر الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

انقر على كلمة بحث أو استعلام.

ستتم إعادة توجيهك إلى موقع الوزارة الرسمي.

ستتمكن من استعراض نتائجك ومعرفة درجاتك بالتفصيل.

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وزارة التعليم في اليمن أعلنت أن عملية الامتحانات تمت بمتتهي الدقة دون ان يتعرض لاي مشاكل وان عملية التصحيح تتم بمنتهي الدقة حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدالة النتائج زضمان حقوق الجميع فقد تم الاعلان عن قرب موعد استخراجها بشكل الكتروني عن طريق الرابط الرسمي.