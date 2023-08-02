“كونجرات مليون سعادة ليك هتشوفها” ما خلاص الفرحة طايرة هتشغل 3 أيام وتريح أربعة قرار مفاجئ مع مكافأة نهاية الخدمة+ قانون العمل

هتشتغل 3 وتريح 4 قانون إجازات كتير جاء القانون الجديد للعمل بالمادة رقم 54 لسنة 2023 من قانون الخدمة المدنية التي تساعد دائما الموظفين على العمل بدون تعب, وتوفير لهم كل الطرق لتساعدهم على تقديم العمل بكل جهد لتساعد على رفع الإنتاج, وهذا القانون الجديد يأتي لمساعدة الموظفين التي لديهم أمراض مزمنة أو إعاقات جسدية, وإضافة إلى ذلك السيدات العاملة التي يوجد لديها طفل يحتاج إلى رعاية, ويأتي هذا القانون بشروط معينة ويجب على الجميع الإلتزام بها سواء الموظف أو صاحب العمل, وينص قانون العمل الجديد على العمل لمدة ثلاثة أيام والراحة أربعة أيام بالأسبوع, ولكن يخصم جزء من الراتب الشهري الخاص بالموظف.

ما هي شروط قانون العمل الجديد

يأتي هذا القانون الجديد الذي ينص بالمادة رقم 54 لعام 2023 بإنه يصلح تطبيقه لفئة معينة من الموظفين بالدولة, وبشروط معينة يجب الإلتزام بها, يأتي هذا القانون الجديد لصالح الفئات التي لديهم أمراض مزمنة أو إعاقات جسدية أو المرأة التي لديها أطفال يحتجون إلى الرعاية, وهذا يطبق بشرط موافقة العامل على الشروط ومن هذه الشروط العمل لمدة 3 أيام وإجازة لمدة 4 أيام ويخصم من المرتب الشهري له ما يقارب من %35 من راتبه الشخصي, ويحصل على راتب شهري بقيمة %65 من راتبه الأصلي, والشرط الثاني لا يحق لصاحب العمل أن يجبر الموظف على هذا القانون الجديد, ويجب موافقة الطرفين لهذه الشروط وعدم التعدي عليها.

قانون العمل الجديد للمادة 54 لعام 2023

من أهم الأشياء التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية لقانون العمل الجديد, بأن يمكن للعامل تحديد مكافأة نهاية الخدمة وتحديد الإجازات والعمل بصورة جيدة دون تعب أو مجهود لبعض الفئات التي تحتاج لذلك, ويأتي قانون العمل الجديد لراحة الموظفين, والدليل على ذلك هذا القانون الذي يساعد الموظفين الذين لديهم الأمراض المزمنة والإعاقات الجسدية وغيرها, ومع كل ذلك تحافظ الوزارة على حقوقه كاملة وعدم إجباره على هذا القانون الجديد وتضمن حقوقه, وهذا القانون يلزم صاحب العمل بعدم إجبار الموظف على تطبيق القانون الجديد الذي يخض العمل 3 أيام و الإجازة 4 أيام, وهذه من القرارات الرئاسية الهامة التي تقدمها الرئاسة للموظفين والعمال بجميع المنشأت الخاصة والكحومية.