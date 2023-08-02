الان results.mlazemna تنزيل نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا الدور الاول علمي وادبي وزارة التربية العراقية

البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الادبي بتزايد في الساعات الأخيرة حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر إعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية بعد انتهاء امتحاناتهم للتأكد من درجاتهم في المواد التي امتحنوا فيها مؤخراً، ولهذا سوف نوضح عبر السطور التالية خطوات استخراج النتائج، وأهم التفاصيل عن موعد ظهورها.

نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق

الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجتا ستكون للجميع بعد الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الاجابات في جميع محافظات العراق، وقد أشار الدكتور صلاح محمود قيس إلى أن النتائج ستكون متاحة بعد انتهاء فترة 15 يومًا من الامتحانات وعمليات التصحيح، من المتوقع أن تظهر النتائج في الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل بعد استكمال المراجعة وتحصيل درجات الطلاب، وينبغي الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم في العراق نفت أي إعلان غير رسمي حول النتائج وأكدت ضرورة التحقق من الأخبار الصحيحة، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي من قبل الوزارة في جميع المحافظات قريبًا، وستكون متاحة للطلاب باستخدام أرقام جلوسهم

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

يمكن للطلاب الراغبين في الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022/2023 اتباع هذه الخطوات المحددة:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ادخل على موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/

اختر قسم النتائج واتقر على “نتائج المرحلة الإعدادية “

حدد المحافظة التابع لها.

انقر على كلمة تنزيل التي تكون بجانب كل محافظة.

بعد ذلك، يمكنك تحميل النتائج في المدرسة التابعة لك على شكل ملف PDF.

يمكنك استخراج النتائج من هذه الكشوفات والاستعلام عنها برقم الجلوس الخاص بك.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بقسميه الأحيائي والأدبي في العراق قريبًا حيث تم الانتهاء من عمليات تصحيح الدرجات ومراجعتها، والآن يتبقى فقط الإعلان عنها ونشرها على موقع نتائجنا، ويُمكن للطلاب تنزيل النتيجة بصيغة ملف PDF،