مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. شعبة «علمي رياضة»،تنسيق الجامعات 2023.. بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، واقتراب موعد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، يرغب معظم طلاب الثانوية العامة في شعبة “علمي رياضة” في معرفة معايير القبول في الكليات للعام الدراسي الجديد، بناءً على النسبة المتحققة في شعبة “علمي رياضة” والتي بلغت 79.78%.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 شعبة «علمي رياضة»

في سياق ذلك، نتناول من خلال موقعنا مؤشرات قبول الجامعات لعام 2023 لطلاب الثانوية العامة، بعد إعلان نتائج شعبة علمي رياضة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

أعلن مصدر مسئول في الوزارة أن تم وضع تنسيق الجامعات بعد دراسة شديدة. ولا يتم وضع التنسيق فقط بناءً على نسبة النجاح ، بل يتم أيضًا وضعه بناءً على عدد الطلاب المتقدمين للكلية وعدد أسباب أخرى. وفي هذا السياق ، سوف نستعرض مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة من من شعبة علمي رياضة وتكون كالتالي:

مؤشرات تنسيق كلية الهندسة 2023

– هندسة بترول وتعدين السويس، 386 درجة.

– هندسة القاهرة، 366 درجة.

– هندسة المنصورة، 366 درجة.

– هندسة الزقازيق، 363 درجة.

– هندسة دمياط، 362 درجة.

– هندسة قناة السويس بالإسماعيلية، 362 درجة.

– هندسة عين شمس، 361 درجة.

– هندسة بور سعيد، 359 درجة.

– هندسة طنطا، 358 درجة.

– هندسة كفر الشيخ، 355 درجة.

– هندسة المنوفية بشبين الكوم، 354 درجة.

– هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف، 354 درجة.

– كلية الهندسة جامعة دمنهور، 354 درجة.

– هندسة الإسكندرية، 353 درجة.

– هندسة بنها بشبرا، 353 درجة.

– هندسة بنها، 353 درجة.

– هندسة السويس، 352 درجة.

– هندسة حلوان، 352 درجة.

– هندسة حلوان بالمطرية، 350 درجة.

– هندسة سوهاج، 350 درجة.

– هندسة الفيوم، 348 درجة.

– هندسة أسوان، 347 درجة.

– هندسة بني سويف، 346 درجة.

– هندسة المنيا، 345 درجة.

– هندسة أسيوط، 344 درجة.

– هندسة جنوب الوادي، 344 درجة.

مؤشرات تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2023

– حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة، 346 درجة.

– حاسبات ومعلومات عين شمس، 343 درجة.

– حاسبات ومعلومات دمياط، 342 درجة.

– حاسبات ومعلومات المنصورة، 342 درجة.

– حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة، 338 درجة.

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة، 338 درجة.

– حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة، 338 دلرجة.

– حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها، 335 درجة.

– حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم، 334 درجة.

– حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية، 334 درجة.

– حاسبات وذكاء اصطناعي السادات، 332 درجة.

– حاسبات ومعلومات السويس، 332 درجة.

– ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم، 332 درجة.

– حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة، 331 درجة.

– حاسبات ومعلومات الفيوم، 331 درجة.

– حاسبات و معلومات العريش، 330 درجة.

– حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح، 330 درجة.

– حاسبات ومعلومات بني سويف، 329 درجة.

– حاسبات ومعلومات المنيا، 328 درجة.

– حاسبات ومعلومات قنا، 328 درجة.

– حاسبات ومعلومات أسيوط، 327 درجة.

– حاسبات ومعلومات سوهاج، 327 درجة.

– حاسبات ومعلومات الأقصر، 326 درج