هترجع درجاتك أزاي بعد كده!! إلغاء إجراء تظلم المواد الثانوية العامة 2023 لجميع الطلاب

بعد أن تم الإعلان رسميًا عن نتائج الثانوية العامة للعام 2023، اشتكى بعض من الطلاب والطالبات من عدم حصولهم على درجات عالية أو لم يحصل بعض الطلاب على حقوقهم، ونجدهم يتساءلون عن خطوات إجراء تظلم المواد الثانوية العامة 2023، وفي تقرير اليوم سنوضح لكم طريقة إجراء تظلم ومتى تُفتح باب التظلمات.

خطوات إجراء تظلم المواد الثانوية العامة 2023

بعد إعلان فتح باب التقديم على التظلمات، يمكن للطلاب والطالبات التقديم عبر اتباع الخطوات التالية:

يتوجه الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم، وبالأخص صفحة تظلمات الثانوية العامة 2023 “موقع التنسيق”.https://tansik.digital.gov.eg/

يقوم الطالب بحجز المواد الذي يرغب في إجراء التظلم عليها.

بعد ذلك يقوم الطالب بتسديد قيمة الرسوم على التظلم على المادة الواحدة.

بعدها يتم الاتصال بولي الأمر والطالب وتحديد موعد ليتم مراجعة الورق به.

موعد فتح باب التظلمات للثانوية العامة 2023

وضحنا لكم خطوات إجراء تظلم المواد الثانوية العامة 2023، وبالنسبة لفتح باب التظلمات، فلم يتم فتحه بعد، حيث مقرر أن يتم الإعلان قريبًا عن فتح باب التظلمات للطلاب والطالبات، مع العلم أن التظلمات تستمر لمدة أسبوعين كاملين، ويقوم الطالب بعدها بتسجيل طلبه على موقع التنسيق، وبعدها يحضر ولي الأمر والطالب دون حضور المدرس ويتم مراجعة الطلب، وفي حال إن له أي درجات، يتم مراجعة الدرجات وردها له بإذن الله.

مع العلم أن النتيجة قد ظهرت أول أمس وقريبًا ستبدأ مرحلة التنسيق للمرحلة الأولى وبعدها الثانية والثالثة وتقليل الاغتراب ومن ثم التظلمات بإذن الله.