بالنمرة الخاصة والألوان كمان!! قانون ترخيص العربات الكارو والغرامة المالية عند المخالفة .. أعرف التفاصيل

جدل أثير بين المواطنين والمواطنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترخيص العربات الكارو، حيث انتشر خبر بأنه سيتم تحديد ألوان لوحات مركبات النقل والتي منها الكارو والحنطور، وفي تقرير اليوم نوضح لكم حقيقة هذا الأمر، وهل بالفعل سيتم ترخيص هذه المركبات وسيُصبح لها ورق رسمي أم مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة، فتابعونا في تقرير اليوم.

ترخيص العربات الكارو

بعد أن انتشر هذا الخبر بين المواطنين والمواطنات حول ترخيص عربات الكارو والحنطور أيضًا، تبين أن هذا القرار قديم وقد نص عليه في وقت سابق باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المرور من عام 2008 لماضي، حيث بالفعل صدر قرار ينص على ترخيص ووصع عدد من اللوحات المعدنية على جميع أنواع الدرجات وعربة اليد وعربة نقل الموتى والكارو وعربات الحنطور أيضًا، ثم بعد ذلك في عام 2023 تم إجراء بعد التعديلات عليه.

تعديل قرار ترخيص العربات الكارو

صدر القرار في عام 2008 وتم تعديله مرة أخرى في 2023، حيث كان التعديل على أن يتم تحديد ألون للوحات، حيث تشمل اللوحات على النحو التالي: