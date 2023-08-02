تردد قناة ssc 1 الرياضية الجديد 2023 المجانية على القمر الصناعي نايل سات وعربسات وبدر سات

لقد تم إطلاق قناة اس اس سي 1 بعد أن توقف البث الخاص بها، ولذا يقوم الأشخاص بالبحث الآن عن تردد قناة ssc 1 الجديد 2023 هذه التي تحتسب من القنوات الهامة السعودية، التي لها محتوى رياضي تبث كافة المباريات المتعلقة بالبطولات السعودية، سواء كانت الإقليمية أو القارية، ولذا فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بتسليط الضوء على تلك القناة بشكل وافي.

تردد قناة ssc 1 الجديد 2023

قناة اس اس سي 1 تعد من أهم القنوات الرياضية التي تتبع القنوات التلفزيونية التاسعة، تلك التي تمتلكها الرياضية السعودية أطلقت بشهر أبريل 2021، وتبث كافة البطولات السعودية الإقليمية والقارية، كما أن هذه القناة يذاع عليها الكثير من البطولات، وبها معلقين ومذيعين ومراسلين رياضيين على أعلى مستوى، وتبث القناة على الأقمار الصناعية، عرب سات، ونايل سات، وإليكم تردد القناة وهي كالآتي:

قنوات ssc المجانية نايل سات

يمكن للأشخاص الذين يعشقون كرة القدم بجميع أنحاء العالم أن يتابعوا آخر أخبار الرياضة، وكذلك المباريات المتعلقة بكرة القدم وجميع المنافسات، وذلك من خلال تلك القناة على قمر النايل سات، وإليكم التردد وهو كالآتي:

التردد: 12523

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ssc عربسات

بإمكان الأشخاص أن يتابعون القناة بالقمر الصناعي عرب سات، وذلك عبر ضبط الأجهزة المتواجدة بجهاز التلفاز الخاص بهم، وإليكم التردد وهو كالآتي:

التردد: 11747

تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد القناة على بدر سات