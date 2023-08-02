Link رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالاسم ورقم الجلوسWww yemenexam com النتائج ثالث ثانوي

الكشف عن رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 والتي من أهم النتائج المصيرية التي تمكن من الطلاب الالتحاق لبعض الكليات والجامعات، ولهذا يترقب العديد العديد من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن هذه النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات وجاري الآن مراجعة شاملة ودقيقة على الاختبارات والنتائج من قبل الوزارة، ومن المقرر الإعلان عنها عبر موقعها الرسمي.

نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

وزارة التربية والتعليم اليمنية تعلن عن ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس في الوقت المحدد يوم الخميس 2 اغسطس، حيث قد بدأت أعمال التصحيح لامتحانات التعليم العام فور انتهاء الطلاب من الاختبارات، وتم استدعاء معلمين للمشاركة في التصحيح والمراجعة في مختلف المحافظات حيث تم التأكيد على ضرورة الدقة في التصحيح والمراجعة لضمان عدم حدوث أخطاء في تقييم أداء الطلاب، ومن المتوقع أن تصبح النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر الإنترنت بعد اعتمادها رسميًا، وسيتم إعلان النتائج من خلال مؤتمر صحفي رسمي، وسيتم الإعلان أيضًا عن أسماء الطلاب الأوائل الناجحين.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء وعدن وكل المحافظات 2023 ..

انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن.

أو http://www.yemenexam.com/Home/Result/12.

اختر أيقونة الاستعلام عن نتائج هذه المرحلة.

قم بكتابة الاسم والرباعي ورقم الجلوس في الخانة المخصصة.

اختر الشعبة التي يتبعها الطالب، سواء كانت الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية.

حدد المحافظة التابعة لها الطالب.

اضغط على خانة الاستعلام لعرض النتيجة.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر لك نتيجة الطالب في هذه المرحلة بشكل مفصل، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح في نتائجهم، والجدير بالذكر أن طلاب اليمن قد انتهوا من أداء اختباراتهم في يوم الخامس من يوليو، وأشارت الوزارة من انتهاء من عمليات التصحيح والرصد، كما قد بدأت في مراجعة أوراق 191 ألف طالب وطالبة قبل إعلان النتائج على الموقع الرسمي.