“Mickey Kids” تردد قناة ميكي 2023 على النايل سات

يسعى العديد للبحث عن تردد قناة ميكي الجديد، وهذا بسبب محتواها المختلف عن باقي قنوات الأطفال، فهي تختص في عرض الكرتون والأفلام الشهيرة التي يعشقها الصغار، كما أنها تمكنت من إنشاء جمهور كبير ومتزايد بفضل ما تقوم بعرض، وتستهدف القناة الفئة العمرية من سن سنتين وحتى 12 عام، وجمهورها ليس من الصغار فقط بل والكبار أيضًا، وخلال مقالنا سنعرض لكم تردد قناة Mickey Kids الجديد.

تردد قناة ميكي 2023

قناة ميكي للأطفال توفر لأبنائها الصغار ترددها على القمرين الاصطناعيين نايل سات وعرب سات، وذلك ليتمكنوا من مشاهدة محتواها من أي مكان وعلى نطاق واسع، ويبث محتواها في العديد من دول الوطن العربي وغيره، ويمكن لأي شخص ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر الخاص بس من خلال بيانات تردد قناة ميكي للأطفال على الأقمار التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11526).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (7/ 8).

الجودة: (sd).

ويمكنك إضافتها أيضًا عبر القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: (11257).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة Mickey للأطفال

تُعد قناة ميكي هي قناة مخصصة للأطفال، وتقوم ببث المحتوى الخاص بهم، ومقرها الرئيسي داخل جمهورية مصر العربية، وتعمل قناة Mickey كيدز على ترفيه الأطفال وإمتاعهم من خلال ما تقوم بعرضه، وتمتاز القناة بالعديد من المميزات كالتالي: