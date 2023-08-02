تنسيق الكليات 2023 علمي علوم| الحدود الدنيا للمرحلة الأولى علمي علوم 88.29 % |كليات القمة في مصر

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم هو ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة 2023 ، وذلك من أجل لمعرفة توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم ومؤشرات الالتحاق بـ تنسيق الجامعات 2023، وبشكل خاص عقب أن تم إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2023.

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى ضمن تنسيق الجامعات 2023

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحد الأدنى في الشعب الثلاث للشعبة العلمية هو 362 درجة فأكثر، وهذا يعادل نسبة 88.29% من مجموع 22304 طالبًا. بالمثل، الحد الأدنى في الشعبة الهندسية هو 342 درجة فأكثر، ونسبتها تصل إلى 83.41% من إجمالي 15013 طالبًا. وأخيرًا، الحد الأدنى في الشعبة الأدبية هو 289.5 درجة فأكثر، ويمثل ذلك نسبة 70.61% من إجمالي طلاب الشعبة.

توضح المتطلبات الحد الأدنى للمرحلة الأولى أن هناك 22،304 طالب مؤهلين في قسم العلوم في المدرسة الثانوية. وبالتالي، يُسمح لهؤلاء الطلاب بالتقدم إلى كليات الطب الحكومية وكليات طب الأسنان وكليات الصيدلة وكليات العلاج الطبيعي.

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

وعند تحليل فئات جميع الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة 2023، هناك 20،675 طالبًا وطالبة حصلوا على نسبة أعلى من 90٪ في الثلاثة فروع العلمية والأدبية والرياضية. بالمقارنة مع الشواغر المتاحة في الكليات وأيضًا الأعداد التي ستقبل في المرحلة الأولى في الفرع العلمي، نجد أن عدد الشواغر في الكليات العلمية للعام الحالي ثابت.

في تصريحات لمصادر مسؤولة في المجلس الأعلى للجامعات، تم الكشف عن التوقعات بقبول حوالي 8500 طالب في كلية الطب. ومن المتوقع أن يتم قبول ما بين 2200 إلى 2500 طالب في كليات طب الأسنان. وسيتم أيضًا قبول حوالي 6500 طالب في كليات الصيدلة، و 5000 طالب في كليات العلاج الطبيعي. هذه التوقعات تتعلق بتوزيع الطلاب في كليات العلوم الطبية بتنسيق الكليات للعام الدراسي 2023.