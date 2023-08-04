هسه: “بي دي اف” نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا | نتائج السادس الاعدادي الخارجي وزارة التربية العراقية

حالة من الانتظار يمر بها الطلاب بعد اقتراب ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، وذلك بعدما أكدت وزارة التربية العراقية أن تصحيح الاوراق مازال جاري إلى الآن وتتم حاليا مراجعة الدرجات بواسطة افضل الكوادر داخل قطاع التعليم، ومن المؤكد اعتماد النتيجة في خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس وتكون متاحة بعدها بأيام قليلة خاصة أن الطلاب قد فرغوا من أداء الامتحانات منذ أسبوعين تقريبا، ونوضح معكم موعد الاعلان الرسمي عن النتيجة من خلال موقعنا البديل.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

من المقرر عقد وزير التربية العراقية مؤتمر صحفي يعرض فيه كل تفاصيل النتيجة وهي نسب النجاح وأسماء الطلاب الأوائل خلال هذه المرحلة، والتي تعد هامة في المسيرة التعليمية للطالب، وتحدد الوجهة القادمة وهى المرحلة الجامعية لذا نجد اهتماما بالغا من الطلاب وأولياء الأمور بموعد صدور النتائج، وتشير تقارير عديدة أنها ستكون بنهاية أول أسبوع من أغسطس الجاري حيث أنه من المفترض أن يتم الاعلان عنها بعد أسبوعين كما يحدث كل عام.

وبالحديث عن النظام الجديد الذي طبقته الوزارة فقد أكدت بأنه سيظل كما هو دون تغيير للعام الدراسي القادم وكذلك نطام الاختبارات، كما أكدت مصادر عديدة أن نسب النجاح تخطت حاجز 85% وهذا دليل كبير على نجاح منظومة التعليم الجديدة، وقد قال وكيل الوزارة فلاح القيسي اقتراب انتهاء التصحيح بعدد من المحافظات ثم تكون مراجعة الدرجات واعداد كشوفات بأسماء الناجحين، وتابع بأنها ستكون الكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة وحذر الطلاب من التعامل مع المواقع الوهمية التي تنشر ظهور النتيجة وهذا غير صحيح وتابع أنها ستكون مع مطلع أغسطس الجاري.

طريقة الحصول على نتيجة الدور الاول السادس الاعدادي العراق

بعدما عرفنا موعد النتيجة والمتبقي على ظهورها أيام قليلة فتابعوا الرابط الرسمي الذي حددته الوزارة، ونقدم اليكم كيفية العثور على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول فيما يلي: