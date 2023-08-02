“احسب استهلاك الكهرباء بنفسك”.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2023

بعد تأجيل تطبيق القرار أكثر من مرة، قامت الحكومة المصرية بتطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2023 منذ بداية الشهر الماضي، تم اتخاذ هذا القرار بغرض عدم التحميل الزائد على عاتق المواطن المصري، وذلك خاصة في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، يهدف تطبيق هذه الأسعار الجديدة إلى توفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع الكهربائي دون إثقال المواطن بعبء مالي غير معقول.

أسعار شرائح الكهرباء 2023

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الكهرباء، فإنه تم تحديد أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لعام 2023 لكل من العدادات القديمة وعداد الكهرباء مسبق الدفع (عداد الكهرباء بالكارت)، وتكون أسعار الكهرباء نفسها للعدادين، ولكن يختلف فقط طريقة السداد بينهما، في حالة العداد القديم يتم سداد قيمة الفاتورة بعد استهلاك الكهرباء، أي في نهاية الفترة المحددة للفاتورة، وهذا ما يعرف بالسداد المؤخر، أما في حالة عداد الكهرباء بالكارت فيتم سداد قيمة الكهرباء مقدمًا، حيث يتم شراء كارت مسبق الدفع وإدخاله في العداد ليتم تفعيل الكهرباء، وبعد استهلاك الكهرباء المدفوعة مسبقًا، يحتاج المستخدم لإعادة شحن كارت العداد للحصول على كمية جديدة من الكهرباء.

شرائح الكهرباء الكارت

يتبين أن العداد الكهربائي بالكارت يتميز بشكل عادل عن طريق تخصيص شرائح زمنية للإستهلاك، وعند بداية كل شهر يتم إعادة الرصيد إلى الشريحة الأولى، مما يجعلها خياراً موفراً ومنصفاً للمستخدمين، أما نظام العداد القديم يحسب استهلاك الكهرباء على فترة شهرية من مرور القارئ للعداد حتى مروره مرة أخرى، ويُقدم الفاتورة بناءً على الاستهلاك الفعلي خلال تلك الفترة، أيضاً يُلاحظ أن العداد الكهربائي بالكارت يفرض تكلفة إضافية على المستخدم عند الوصول إلى الشريحة الثالثة (101 كيلوواط ساعة)، حيث يتم خصم مبلغ إضافي من الرصيد الموجود في الكارت، ويكون سعر الكيلوواط الواحد بعد تجاوز الشريحة الثالثة هو 0.83 قرش.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الكهربائية استهلاك الكيلو واط ساعة سعر الكيلو واط ساعة (قرش) رسوم خدمة العملاء (جنيه) الشريحة الأولى 0 – 50 58 – الشريحة الثانية 51 – 100 68 – الشريحة الثالثة 101 – 200 83 – الشريحة الرابعة 201 – 350 111 11 الشريحة الخامسة 351 – 650 131 15 الشريحة السادسة 651 – 1000 140 25 الشريحة السابعة أكثر من 1000 145 40

سعر كيلو الكهرباء التجاري 2023