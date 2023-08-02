رابط نتائج الامتحانات الرسمية في لبنان 2023 ترمينال|| موقع وزارة التربية والتعليم العالي

تعد نتائج الترمينال في لبنان 2023، من أهم النتائج التي يبحث عنها الكثير من الطلبة وأولياء الأمور، حيث إنها هي التي تحدد مستقبلهم الدراسي والمهني، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم اللبنانية ستُعلن عن النتائج للدورة الأولى في القريب العاجل، وذلك بعد اكتمالي عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها بكل دقة وحيادية، من أجل حصول كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الامتحانات.

نتائج الترمينال في لبنان 2023

أكد مسؤول رسمي في وزارة التربية والتعليم اللبنانية، أن تصحيح أوراق امتحانات الطلبة والطالبات تتم بشكل رسمي وفعال، موضحًا أن نسب النجاح المبدئية أعلى من الأعوام الماضي نظرًا لسهولة الامتحانات، فضلاً عن أنه لم يتبق سوى مرحلة رصد وتدقيق الدرجات الخاصة بكل طالب وبعدها سيتم الإعلان عن النتائج في جميع المحافظات على مستوى الدولة بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم بشكل رسمي، لذلك فلا داعي للقلق والتوتر من قبل الطلاب بشأن نتائجهم ويُرجى الانتظار حتى يتم الإعلان عنها في الموعد المحدد.

كيفية الاستعلام عن نتائج الترمينال 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج الترمينال 2023 في محافظات لبنان وفقًا لما يلي:-