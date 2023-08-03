هُنا… رابط نتائج الثانوية العامة عدن 2023 برقم الجلوس Www yemenexam com النتائج ثالث ثانوي

ازداد معد البحث من قبل طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي في اليمن في الشعبة العلمية والأدبية، حيث انها تعتبر مرحلة مصيرية في حياة الطالب والتي يتم من خلالها التعرف على مستقبلهم التعليمي وتقدير الدرجات، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة اليمن.

نتيجة الثانوية العامة اليمن 2023

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم ان عملية التصحيح تتم حتى الان وانه لم يتم الانتهاء منها حتى الان وقامت الوزارة بالاستعانه بافضل المعلمين في كنترولات الثانوية بالمحافظات، وتعمل اللجان على مراعاة الدقة أثناء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وانها ستتاح على الموقع بعد ان يتم اعتماد النتيجة رسمياً، حيث يتم إعلان النتيجة من خلال مؤتمر صحفي.

كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة الثانوية

يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن من خلال اتباع الخطوات التالية وهي .

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم يتم اختيار قائمة خدمات الوزارة.

اختيار نتائج اليمن.

حدد الشعبة التابع لها علمي أو أدبي أو معادلة شهادة الثانوية.

ثم يتم اختيار العام الدراسي وهو 2022/2023.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على أنا لست برنامج روبوت.

يتم النقر على بحث.

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سوف يتم رفع النتيجة على موقع الوزارة وانتشرت بعض من الاخبار حول صدور نتائج الثانوية العامة 2023 في اليمن خلال الساعات القليلة القادمة منذ ذلك وشعر الجميع بحالة من الفوف والقلق فقد جاءت وزارة التربية والتعليم اليمنية بان النتائج هذا العام مبشرة وترتفع عن الاعوام السابقة وانه لم يتم تفعيل رابط النتائج حتى هذه اللحظة.

وحالة من الترقب الشديد من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة باليمن من اجل الحصول علي نتائجهم ولكن حتي الان لم تعلن وزارة التربية باليمن عن كشف النتائج وجاري عملية التصحيح وسوف تعلن بالساعات القامة في جميع الماحافظات باليمن بداية من محافظة عدن حتي باقي المحافظات .