“هتخش كلية من 80%”.. توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 في الجامعات الحكومية “اعلام، آثار، حقوق”

توقعات تنسيق كليات ادبي 2023، البحث بدء يتكاثف حول توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التقديم في تنسيق المرحلة الاولى 2023 بداية من يوم السبت عبر موقع التنسيق الالكتروني، ويستمر التسجيل حتى يوم الاربعاء القادم، واليوم نقدم لكم قائمة الكليات التي تقبل من 80% طبقاً لتنسيق العام الماضي، فتابعونا.

توقعات تنسيق كليات ادبي 2023

واليكم توقعات تنسيق كليات ادبي 2023 لعدد من الكليات في مختلف الجامعات الحكومية مثل:”القاهرة، عين شمس، سوهاج، دمياط”:

– كلية الإعاقة والتأهيل الزقازيق من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 328 درجة.

– كلية إعلام المنوفية من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 327 درجة.

– كلية آثار دمياط من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 326 درجة.

– كلية آثار عين شمس من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 324 درجة.

– كلية آثار القاهرة من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 323 درجة.

– كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 323 درجة.

– كلية حقوق سوهاج من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 323 درجة.

– كلية إعلام بني سويف من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 321 درجة.

– كلية آثار ولغات مطروح من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 320 درجة.

– كلية الإعاقة والتأهيل ببني سويف من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 319 درجة.

– كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس من الكليات التي تقبل من 80% أدبي، وكان تنسيقها العام الماضي 319 درجة.

تنسيق المرحلة الاولى ادبي 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الحد الأدني للقبول فى المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشعبة الأدبية من 289.5 درجة أي أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للأدبي من 70.61% فأكثر.