“هتصرف بدل الشهر تلاتة” ..بالتزامن مع موعد صرف رواتب حساب المواطن دفعة أغسطس 2023

أعلن اليوم خادم الحرميين الشريفين عن تمديد صرف دعم حساب المواطن لمستفيدي الدعم، وذلك إلى شهر سبتمبر القادم، أي لمدة شهرين قادمين، ولهذا يبحث عدد كبير من المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي عن موعد صرف راتب حساب المواطن دفعة أغسطس، حيث تنزل هذه الدفعة شاملة دعم إضافي، فدعونا نوضح لكم متى ينزل راتب هذه الدفعة؟ فضلًا تابعوا معنا.

موعد صرف راتب حساب المواطن دفعة أغسطس

مقرر أن راتب حساب المواطن للمستفيدين سيتم صرفه يوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث الموعد الرسمي لصرف الرواتب، وفي حال مصادفة هذا اليوم ليوم إجازة رسمية يتم التبكير أو التأخير، ومقرر أن راتب شهر أغسطس للمستفيدين من حساب المواطن سيتم إيداعه في الموعد التالي:

يوم الخميس القادم بعد أسبوع من الآن، حيث يوم الثالث والعشرين لشهر محرم من عام 1445، حيث يوم العاشر من شهر أغسطس من عام 2023.

تمديد صرف حساب المواطن لسبتمبر

وضحنا لكم موعد صرف راتب حساب المواطن دفعة أغسطس، حيث الدفعة القادمة والتي يشملها الدعم الإضافي، حيث أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتمديد العمل بالدعم الإضافي شهرين إضافيين، حيث برنامج حساب المواطن مستمر بلا نهاية دون انقطاع، مع العلم أن حساب المواطن ينزل بالقيم التالية: