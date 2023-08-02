“مباراة الزمالك ضد النصر غدا ” على تردد قناة SSC SPORT 1 HD على الإشارة الجديد على النايل سات

تردد قناة SSC SPORT 1 HD ، والتى سوف تذيع غدا مباراة الزمالك والصر السعدية فى دور المجموعات من البطولة العربية للأندية من المتوقع ان تكون مباراة قوية للغاية نظرا للمنافسة كلا الفريقين على التأهل إلي الأدوار النهائية، وخاصة بعد ان تساوى كلا من النصر مع الشباب السعودي بأربعة نقاط بينما الزمالك في المركز الثالث بثلاث نقاط ، واليك تردد القناة الجديد على النايل سات.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD

بدات البطولة العربية لأندية منذ يوم 27 يوليو الماضي والتي ينافس بها اكبر الأندية في الشرق الأوسط على اللقب الأول منها ، وتقام البطولة على الأراضي المملكة العربية السعودية على مدار أسبوعين من تاريخ أول المباريات ، وتقام غدا مباراة زمالك والنصر السعودي في تمام الساعة السادس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتنقل على شبكة قنوات السعودية الرياضية عبر ترددها الجديد.

مباراة الزمالك ضد النصر السعودي

بدا الزمالك المصر أول مشواره في البطولة العربية للأندية بالفوز على الاتحاد المنسترى بهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف ، بينما تعثر أمام الشباب وخسر أول مبارياته ، مما صعب عليه موقفه أمام النصر السعودي الذي يلعب على ارضه بنجومه الكبار وهو احد أقوى الأندية المرشحة إلي البطولة ، ولهذا تنال مباراة الزمالك والنصر على شعبية كبيرة والتي تقام يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 وتذاع على تردد قناة SSC SPORT 1 HD

تردد القناة: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودى

جودة القناة: HD

تردد قناة SSC SPORT 1 HD علي العرب سات