بتاع كله.. بديل بطاقة التموين يأتي بمميزات كبيرة لحامليه “انت أوّلي بيها”

قررت وزارة التموين إطلاق بديل بطاقة التموين وهو الكارت الموحد وذلك خلال الفترة المقبلة، وبدات تساؤلات المواطنين حول حقيقة إلغاء البطاقة واستبدالها بالكارت الموحد ولكن الوزارة أكدت على استمرار صرف الخبز والسلع التموينية باستخدام البطاقة كالمعتاد أما الكارت فهو قيد التجربة في عدة محافظات، ويبحث المواطنون بالوقت الحالي عن طريقة استخراج ومزايا الكارت الموحد وهذا ما نقدمه عبر سطور المقال.

الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

لقد كان الهدف من وراء تطبيق الحكومة لهذا الكارت هو حصول المستحقين فقط للدعم ومنع الاستيلاء أو السيطرة على حقوق المواطن في الخبز والتموين، وكانت الوزارة قد نفت ما تردد حول الغاء بطاقة التموين وبداية استخدام الكارت الموحد والذي سيكون قيد التجربة بداية من محافظة بورسعيد نظرا لقلة عدد السكان بها بداية من شهر أغسطس الجاري ثم تعميم الفكرة بالمحافظات الأخرى، ويتم اصدار الكارت مجانا دون رسوم بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات وللحصول عليه يشترط فتح حساب بهيئة البريد، كما تم وضع خدمة البصمة الذكية به لضمان احتفاظ المواطن والتأكد من أن الخدمة تمت بشكل سليم.

أما من أهم ما يميز الكارت الموحد هو أنه أفضل بديل للبطاقة ويمكن من خلاله الحصول على الخبز والدعم التمويني، بالإضافة إلى خدمات أخرى منها سداد قيمة النقل بالموصلات العامة والتأمين الصحي كما يمكن استخدامه لفتح حساب داخل هيئة البريد، وتطرح الوزارة بأنه سيتم صرف المعاشات والمساعدات المالية مثل معاش تكافل وكرامة من خلاله.

خطوات استخراج الكارت الموحد للتموين 2023

يمكن للمواطن استخراج كارت موحد جديد بديل بطاقة التموين من خلال التوجه إلى بوابة مصر الرقمية، والتقديم على الكارت يجب اتباع الخطوات التالية: