احدث تردد بجودة عالية” تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2023

اضبط الآن تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية حيث تعتبر قناة أبو ظبي واحدة من القنوات التي يتم متابعتها بشكل مستمر وتستطيع أن تتابع القناة بشكل يومي من خلال التردد الخاص بها والجدير بالذكر أن قنوات أبو ظبي تم إطلاقها منذ ما يقرب من عشر سنوات ويتم من خلالها بث العديد من الافلام والمسلسلات والعديد من المبارايات الرياضية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 نايل سات

اضبط الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية SDعلى كافة الاقمار الصناعية وتابع افضل واحدث البرامج والترددات ويمكنك من خلال القناة أن تتابع افضل المبارايات في الدوري المصري والسعودي والأوروبي ومباريات كاس العالم وكأس القارات وغيرها من المبارايات الرياضية الهامه في تاريخ كره القدم.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية نايل سات

يتم ضبط تردد قناة أبو ظبي على سهيل سات وغيرها من الأقمار الصناعية وذلك من خلال فتح جهاز الارسال الخاص بك علي تردد القناة وكتابة تردد القناة الجديد والتردد ياتي على النحو التالي.

أسم القناة: AD Sports 1 HD

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

أسم القناة: AD Sports 2 SD.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر قمر عرب سات

أسم القنوات: AD Sports 1، 2.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

قناة أبوظبي الرياضية المجانية 1 و2 على قمر هوت بيرد

أسم القنوات: AD Sports 1، 2.

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.