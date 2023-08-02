درايف results.mlazemna,.., استخراج رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 السومرية نيوز تنشرها pdf

استخراج رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 مؤخرا زادت نسبة الباحثين عن نتيجة الدور الأول المرحلة السادسة في العراق عبر محركات البحث المختلفة ,حيث تقوم وزارة التربية العراقية بجهود كبيرة لإتمام التصحيح واعتماد النتيجة وظهورها عبر الموقع الرسمي لها وذلك حتى يطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور على نتائج أبنائهم بكل سهولة ويسر دون الاضطرار للرجوع للمدرسة.

استخراج رابط نتائج السادس الاعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخرا عن أنه فور الانتهاء من تصحيح الامتحانات واعتماد نتائج المرحلة السادسة الإعدادية سيتم استخراج رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عبر موقع إلكتروني للوزارة على هيئة pdf ,ومقارنة معدلات النجاح لهذا العام بالسنوات السابقة اتضح زيادة معدلات النجاح هذه السنة حيث سجلت بعض المواد والتربية الفنية والرياضية نسبة تصل إلى 95%.

خطوات معرفة نتائج السادس العراق

وهناك عدة خطوات يتبعها الطالب للحصول على نتائج المرحلة السادسة الاعدادية أونلاين وفي كل المحافظات العراقية ومنها:

أن يسجل الطالب في البداية في موقع الوزارة العراقية أو أن يتجه إلى موقع نتائجنا مباشرة بطريقة أسهل، ستظهر أمام الطالب قائمة للمراحل يختار منها مرحلته وهى الاعدادية، حدد الدور الأول

يقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية صحيحة كاسمه ورقم جلوسه في أماكنها المخصصة، يضغط على زر عرض النتيجة حتى يتم تنفيذ طلب، ستظهر فورا نتيجة الطالب بعد ذلك على الشاشة بكل سهولة .

نتائج الصف السادس الاعدادي

وفقًا وزارة التربية العراقية و من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التصحيح واعتماد نتائج الدور الاول للسادس الاعدادي الادبي سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة بهدف تسهيل وصول الطلاب إليها وللحصول على النتائج يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية بحرفية تامة:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

أو يمكنك الانتقال مباشرة إلى موقع نتائجنا الوزاري على الرابط عند الدخول إلى الموقع ستظهر لك قائمة من الخيارات اضغط على المرحلة الإعدادية، ستظهر لك 66 من الخيارات اضغط على الدورة السادسة الإعدادي، بعدها ستحتاج لإدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة في المكان المخصص مثل الاسم ورقم الامتحان، بمجرد استكمال البيانات اضغط على زر عرض النتائج، ستظهر نتيجتك على الشاشة.