Pdf رابط تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة الرابعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك من أجل الحصول على الوجبة الرابعة التي أتاحتها الحكومة العراقية حيث يبلغ عدد المستفيدين حوالي 163 ألف أسرة، حيث قامت الوزارة بمراجعة بيانات الأسر لضمان أن الدعم يصل للمستحقين فقط، وسيتم صرف الدعم للأسر المستحقة بعد قبولها وتأكيد استحقاقها.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2053 أطلقت الحكومة العراقية منصة “مظلتي” مؤخرًا، وتهدف هذه المنصة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ذوي أصحاب الدخل المحدود وأولئك الأشد احتياجًا، تهدف أيضا إلى مساعدتهم في التغلب على الأعباء المعيشية، وقد بدأ العديد من المواطنين في العراق في البحث عن رابط الفحص لمعرفة الأسماء المقبولة، ونصيبهم من تلك الوجبة، وذلك بعد تأخير الإعلان عن أسمائهم، وحددت الوزارة عدد كبير من الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم من ذوي الجنسية العراقية.

أن يقيم الفرد بصورة دائمة في العراق.

أن يبلغ عمر المتقدم بين 15 و 60 عامًا، وإذا كانت المتقدمة من النساء فإن العمر يجب أن يتراوح بين 15 و 55 عامًا.

عدم حصول المتقدم على أي راتب ثابت.

أن تعاني الأسرة المتقدمة من الفقر وأن يكون عدد أطفالها لا يقل عن 4 أطفال.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن للمواطنين في العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 من خلال منصة “مظلتي” وذلك من خلال عدد من الخطوات التالية:

افتح موقع مظلتي عبر الإنترنت.

اختر “الرعاية الاجتماعية والمراقبة”.

اضغط على “الاستعلام عن أسماء الضمان الاجتماعي”.

قم بإدخال جميع المعلومات اللازمة للمتقدم الذي يرغب في الحصول على الرعاية الاجتماعية.

اضغط على “نتائج الاستعلام الوجبة التاسعة”، وستظهر قائمة بأسماء المستحقين من الدفعة الـ 9.

بهذه الطريقة يمكن للمواطنين التحقق من الأهلية ومعرفة أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي”.