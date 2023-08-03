هتدرس برة”.. منح للدراسة خارج مصر 2023 في تركيا وألمانيا وكندا

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، يبدأ طلاب المرحلة الثانوية في البحث عن فرص منح دراسية للدراسة في الجامعات الأجنبية، تعتبر هذه المنح فرصًا قيمة تمنح للطلاب العديد من المزايا الفريدة والفوائد التي تشجعهم على مواصلة دراستهم في الخارج، قد تكون حصول الطلاب على منحة للدراسة خارج مصر حلمًا يتمنون تحقيقه، حيث يتيح لهم تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية بطريقة لا يمكن تحقيقها عند الدراسة داخل البلاد بسبب التكاليف الباهظة للتعليم.

منح للدراسة خارج مصر 2023

في عام 2023 يوجد العديد من الدول التي تقدم منح دراسية جذابة لطلاب الثانوية العامة الذين يتطلعون للدراسة خارج مصر، بعض هذه الدول تشمل ألمانيا وكندا وتركيا وماليزيا وتايوان.

تعتبر منح الدراسة في هذه الدول فرصًا مثيرة للاهتمام للطلاب، حيث تقدم فرصًا رائعة للتعليم العالي والتنوع في التخصصات تتميز هذه الدول بالبنية التحتية المتطورة والمؤسسات التعليمية المرموقة التي تتيح فرصًا لاستكشاف مجالات دراسية متنوعة والتفاعل مع طلاب من جميع أنحاء العالم.

منح للدراسة في تركيا

تقدم تركيا فرصًا مغرية للطلاب الذين يتطلعون للدراسة خارج مصر، حيث تقدم أكثر من 30 جامعة تركية منحًا دراسية تتنوع في مجموعة متنوعة من التخصصات وتعد بعض الجامعات التركية المعروفة في تقديم هذه المنح للطلاب الدوليين من بينها:

جامعة إسطنبول، جامعة كوتش، جامعة سابانجي للطلاب الدوليين، وجامعة بيلكنت للطلاب الدوليين، وجامعة الشرق الأوسط التقنية للطلاب الدوليين.

منحة جامعة أنقرة، ومنح وقف الديانة التركي، ومنحة جامعة ألتينباس، ومنح البحث التركية، والمنح الإسلامية في تركيا، والمنح الدولية الجزئية للطلاب الجامعيين في جامعة قبرص الغربية في تركيا.

جامعة اسطنبول ميديبول، وجامعة اسطنبول الزعيم، وجامعة اسطنبول أيدن، وجامعة بيكنت، وجامعة بهجيشهر، وجامعة الفاتح سلطان محمد، وجامعة باشكنت، وجامعة أوفوك.

منح للدراسة في ألمانيا

في ألمانيا تتيح حوالي 5 جامعات فرص منح دراسية للطلاب، ويعتبر الحصول على هذه المنحة محققًا لحلم كثير من طلاب الثانوية العامة.

تتضمن هذه الجامعات:

جامعة برلين

جامعة هامبورغ

جامعة جورج أغسطس نوتنغن

جامعة جوته

جامعة كولونيا

يعتبر الحصول على منحة دراسية من هذه الجامعات فرصة ذهبية للطلاب، حيث تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والاستفادة من التعليم العالي الرفيع المستوى المقدم في ألمانيا، وتقدم هذه المنحة فرصًا ممتازة للتعلم والبحث في مجموعة متنوعة من التخصصات والمجالات الأكاديمية.

منح للدراسة في كندا

يوفر نحو 20 جامعة في كندا فرصًا للطلاب الثانوية العامة للحصول على منح دراسية في مختلف التخصصات، وتُعتبر كندا واحدة من الوجهات المفضلة للشباب الطموح الذين يسعون للدراسة خارج مصر.

من بين الجامعات التي تقدم منح دراسية في كندا:

جامعة كونكورديا

جامعة وينيبيغ

جامعة براندون

جامعة ساسكاتشوان

جامعة فيكتوريا

جامعة كارلتون

جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند

جامعة جيلف

جامعة وندسور

جامعة بروك

جامعة ماكجيل

جامعة ألغوما

جامعة يورك

جامعة ريجينا

جامعة تورنتو

جامعة كوينز

جامعة سيمون فريزر

جامعة دالهوزي

جامعة مانيتوبا

للحصول على فرصة الحصول على منحة دراسية في كندا يعتبر اتقان اللغة الإنجليزية شرطًا أساسيًا بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات الأكاديمية المطلوبة للقبول في الجامعة المرغوبة.