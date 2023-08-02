الان نتائج الثانوية العامة باليمن 2023 برقم الجلوس والاسم

الاعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2023 الدور الاول ، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة اليمنية يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ، ستتاح عملية الاستعلام عن النتائج عبر القنوات الرسمية المحددة وزارة التربية والتعليم اليمنية أكدت أنه سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة اليمنية يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 ، كما تتاح عملية الاستعلام عن النتائج عبر القنوات الرسمية المحددة من قبل الوزارة، ويمكن الوصول إلى النتائج من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. يرجى متابعة الإعلانات الرسمية وزيارة الموقع للحصول على النتائج باستخدام رقم الجلوس الخاص بك ، من قبل الوزارة، ويمكن الوصول إلى النتائج من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

اعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن رسميا

ينتظر طلاب الثانوية العامة في اليمن الاعلان الرسمي عن النتائج ، حيث قامت الوزارة بالاعلان انه سوف يتم إعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن رسميا يوم الخميس الموافق 3 من شهر اغسطس 2023

تسعى وزارة التربية والتعليم اليمنية إلى تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج للطلاب وأولياء الأمور. ولذلك، قد تم توفير رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الذي يمكنك من الوصول بسهولة إلى النتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس ، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير رابط الإدارة العامة للاختبارات، حيث يمكنك اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة والسهلة للحصول على النتائج ، يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية واتباع التعليمات المقدمة لاستعلام عن النتائج باستخدام اسمك ورقم الجلوس الخاص بك.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية في اليمن

بعد تحديد القسم العلمي المناسب، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص.

2. اكتب اسمك الكامل كما هو مدون في الوثائق الرسمية.

3. حدد السنة الدراسية لامتحان الثانوية العامة (2023/2022).

4. قم بتأكيد المعلومات المدخلة وتحقق من صحتها.

5. اضغط على زر “استعلام” أو “بحث” للحصول على النتيجة.