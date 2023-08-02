لو جايب 60% تدخل اية” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية (أدبي وعلمي علوم ورياضه)

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2023 باستخدام محرك البحث الشهير “جوجل”، ومن المتوقع أن يتم فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة للتنسيق والقبول بالجامعات في المرحلة الثانية بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

تم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية السنة السابقة من قبل وزارة التعليم العالي حيث تم ترشيح 183,983 طالبًا من الشعبة العلمية للالتحاق بكليات جامعية، في حين تم ترشيح 32,502 طالب وطالبة في المرحلة الثانية للمعاهد التابعة للوزارة.

وكان الحد الأدنى للتنسيق للشعبة العلمية 246 درجة أو أكثر بنسبة 60% من إجمالي عدد الطلاب البالغ 223,294 طالب وطالبة في حين كان الحد الأدنى للشعبة الأدبية في التنسيق للمرحلة الثانية 238 درجة أو أكثر بنسبة 58.05% من إجمالي عدد الطلاب البالغ 45,908 ألف طالب.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية السنة السابقة 269,202 ألف طالب وطالبة في جميع الشعب.

ونظرًا لارتفاع نسبة النجاح في الثانوية العامة مقارنة بالعام الماضي، تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية بنسبة 62% وللشعبة الأدبية بنسبة 59%.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية الحد الأدنى

تم الإعلان عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية للثانوية 2022 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة “الدور الأول” اعتبارًا من 5 أغسطس 2023 وحتى 9 أغسطس 2023.

وتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى للقبول بالكليات حسب الشعبة على النحو التالي:

الشعبة العلمية: الحد الأدنى هو 362 درجة فأكثر، مما يعادل نسبة 88.29% وتم ترشيح 22,304 طالب.

الشعبة الهندسية: الحد الأدنى هو 342 درجة فأكثر، مما يعادل نسبة 83.41% وتم ترشيح 15,013 طالب.

الشعبة الأدبية: الحد الأدنى هو 289.5 درجة فأكثر، مما يعادل نسبة 70.61% وتم ترشيح 74,923 طالب.

وبذلك يصبح إجمالي الطلاب المرشحين في المرحلة الأولى للتنسيق هو 112,240 طالب.

هذه هي المؤشرات الأولية لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، ويجب على الطلاب تقديم رغباتهم واختيار الكليات والتخصصات المفضلة لديهم وفقًا للمؤشرات المعلنة والمواعيد المحددة.

مواعيد إدخال الرغبات

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 ومواعيد إدخال الرغبات كما يلي:

يتم فتح معامل الحاسبات بالجامعات والكليات التابعة لها في أيام المرحلة الثانية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا،

يمكن للطلاب التقدم برغباتهم عن طريق أجهزة الحاسوب الشخصية أو أي حاسوب متصل بالإنترنت خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحاً للتقديم طوال أيام المرحلة الثانية لمدة 24 ساعة.

آخر موعد لإدخال الرغبات:

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة مساءً في أخر يوم من المرحلة الثانية.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها في مختلف المحافظات.

يمكن للطلاب الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال أجهزة الحاسوب الشخصية المتصلة بشبكة الإنترنت.

خطوات التسجيل