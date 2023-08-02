وزارة التربية والتعليم : نتيجة مسابقة 30 ألف معلم الجديدة 2023-2024 قريبا عبر موقعها الرسمى

مسابقة 30 ألف معلم الجديدة 2024 ،أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن إطلاق مسابقة لتوظيف 30 ألف معلم في مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز جودة التعليم وتحسين المستوى الأكاديمي للطلاب. وتأتي هذه المسابقة كجزء من برنامج الحكومة المصرية لتطوير التعليم وتحسين مستوى التعليم في مصر، تهدف هذه المسابقة إلى توظيف معلمين جدد في مختلف التخصصات والمراحل التعليمية، بما في ذلك التعليم الأساسي والثانوي والفني، وذلك لملء الشواغر الحالية في المدارس .

مسابقة 30 ألف معلم الجديدة 2024

يجب على المتقدمين في إعلان نتائج المسابقة الالتزام بتوفير جميع المستندات اللازمة، بما في ذلك السيرة الذاتية والشهادات الأكاديمية وشهادات الخبرة، والتي تم تحميلها على الموقع الرسمي للتسجيل في المسابقة،يتم فحص جميع الطلبات والمستندات التي تم تقديمها بعناية من قبل اللجنة المشرفة على المسابقة، وقد تم إنهاء من اختيار المرشحين المناسبين لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات الأخرى، ويتم حاليا إنهاء وزارة التربية والتعليم من إعلان أسماء المقبولين بها في الأيام المقبلة طرحها على مواقع الخاصة بها وفى الجرائد الرسمية.

شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم

اشتملت شروط التقديم في مسابقة توظيف 30 ألف معلم في مصر عدة متطلبات، وفقا للإعلان الرسمي الذي تم إصداره من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية. وتشمل هذه الشروط: