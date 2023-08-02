“دور على اسمك!!”.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الرابعة والاخيرة عبر منصة مظلتي molsa.gov.iq ووزارة العمل في عموم المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، الالاف من المواطنين الفقراء يبحثون عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 لمعرفة هل سيستفيدون من الدعم المالي المقدم من الحكومة العراقية أم لا، حيث يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 بشكل الكتروني عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، واليكم الشرح بالخطوات.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

وبشكل الكتروني يمكنك تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي، حيث يتم صرف دعم الرعاية الاجتماعية للمواطنين تحت خط الفقر من العاطلين عن العمل والفقراء والايتام، حيث يتم صرف مبلغ مالي لهم بشكل شهري لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة في حين تطابقت الشروط عليهم، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 pdf عبر موقع وزارة العمل العراقية:

عليك الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ادخل على قسم الخدمات الالكترونية.

اختر الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام “رقم الهوية، الاسم الرباعي،…”.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك كشف بكافة الاشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023.

شروط القبول في اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

وسابقا حددت وزارة العمل العراقية شروط القبول في اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، وجائت تلك الشروط كما يلي: