اليوم الأخير .. موعد التسجيل في اختبارات القدرات 2023 للقبول في الكليات
التسجيل في اختبارات القدرات 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار استقبال موقع التنسيق الإلكتروني لرغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى غدًا الخميس 3 أغسطس 2023، وأوضحت الوزارة أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الساعة، حيث سجل حتى الآن 165 ألف طالب في اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات.
خطوات التقديم لأداء اختبارات القدرات 2023
أضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديثات لدليل الطالب لاختبارات القدرات، والذي يتضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بإعداد فيديو توضيحي خاص باختبارات القدرات لعام 2023، يأتي ذلك في سبيل تسهيل تحضير الطلاب للامتحانات وزيادة الوعي حول طبيعة الاختبارات ومتطلباتها.
الكليات التي يشترط بها اختبارات القدرات 2023
كليات الفنون الجميلة – كليات الفنون التطبيقية – كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان – كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان – كلية التربية الفنية جامعة المنيا – كليات التربية الرياضية – كليات التربية النوعية شعبتا – شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة – شعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس – كلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.