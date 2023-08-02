اليوم الأخير .. موعد التسجيل في اختبارات القدرات 2023 للقبول في الكليات

التسجيل في اختبارات القدرات 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرار استقبال موقع التنسيق الإلكتروني لرغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى غدًا الخميس 3 أغسطس 2023، وأوضحت الوزارة أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الساعة، حيث سجل حتى الآن 165 ألف طالب في اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات.

خطوات التقديم لأداء اختبارات القدرات 2023