res-ye.nt نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن برقم الجلوس المناطق المحررة موقع وزارة التربية والتعليم

ينتظر طلاب وطالبات الثالث الثانوي في المحافظات الجنوبية باليمن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن بفارغ الصبر، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليمن صباح يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، وسيتم الإعلان عن نسب النجاح في القسمين العلمي والادبي، لذا سنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمن 2023 لاستخراج نتائج شهادة الثانوية العامة 2023.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن

انتهت كنترولات الثانوية العامة من تجميع ورصد درجات الطلاب ترقباً لرفع كشوفات نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة اليمن 2023 في المحافظات الجنوبية عبر موقع moe-ye.net، حيث إنه الموقع الرسمي الذي يتم من خلاله استخراج النتيجة بسهولة تامة إلكترونياً، بذلك لن يكون هناك حاجة للذهاب إلى المدارس للحصول على النتيجة.

كما خصصت وزارة التربية والتعليم اليمنية رقم نخصص للحصول على النتيجة وهو 161 حيث يقوم الطالب بإرسال رسالة نصية على هذا الرقم يتضمن رقم الجلوس، وينتظر ثواني ليتم إرسال المجموع الكلي الحاصل عليه.

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2023

أشارت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 عدن ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الذي تم تخصيصه لظهور النتائج من خلال الخطوات الآتية:-