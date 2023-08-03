Www yemenexam com النتائج استخراج نتائج ثالث ثانوي 2023 عدن “علمي – أدبي” بالاسم ورقم الجلوس عبر res-ye.net

نتابع معكم نتائج ثالث ثانوي 2023 عدن وزارة التربية والتعليم اليمن، ساعات قليلة ويتم إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 بالمناطق المحررة بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية بأن النتيجة ستكون متاحه للطلاب والطالبات يوم الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب ومراجعتها ورصد الدرجات في جميع كنترولات الثانوية العامة.

نتائج ثالث ثانوي 2023 عدن

أوضح مدير عام الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم اليمنية محمد حسين الدباء أن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الأول سيتم ظهورها غداً الخميس الموافق 3/ 8/ 2023، مؤكداً على إنه تم تفعيل رابط إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب وبالاسم بسهولة وبدون أي تعقيدات.

وأضاف الدباء أنه في تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم طارق العكبري فإنه تم تيسير كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج نتائج الثالث الثانوي اليمن 2023 ووصولها إلى جميع الطلاب.

Www yemenexam com النتائج ثالث ثانوي 2023

فور الانتهاء من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم باليمن سيتم تفعيل رابط نتائج ثالث ثانوي 2023 عدن للحصول على المجموع الكلي والدرجات في جميع المواد، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:-