خطوات طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي 1445هـ والفئات المستحقة

يبحث الكثير من المواطنين في جميع محافظات ومناطق الأردن، عن طريقة لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي، حيث أعلن الديوان مؤخرًا عن إمكانية طلب المساعدات المالية والعينية لجميع المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا بما يُساهم ذلك في تخفيف العبء الاقتصادي عنهم، إضافة إلى أنه يهدف لتوفير حياة كريمة أمام جميع المواطنين والعائلات من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

الفئات المستفيدة من دعم الديوان الملكي الهاشمي

حدد الديوان الملكي الهاشمي الفئات المستفيدة من دعم الديوان الملكي الهاشمي وفقًا لما يلي:-

الحالات الطبية الحرجة.

الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.

الحالات الاقتصادية الصعبة.

حالات الكوارث الطبيعية.

حالات الحروب والنزاعات.

خطوات طلب المساعدة من الديوان الملكي الهاشمي

يمكن بكل سهولة القيام بطلب المساعدة المالية من الديوان الملكي الهاشمي وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى موقع الديوان الملكي الهاشمي.

القيام بإدخال اسم المتقدم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

تحديد عنوان الإقامة.

إدخال سبب طلب الحصول على المساعدة.

القيام بالتوقيع على الطلب المتقدم.

إرفاق المستندات المطلوبة واللازمة.

التأكد من جميع البيانات والوثائق الخاصة بالمتقدم.

في النهاية يتم الضغط مباشرة على زر “إرسال الطالب”.

شروط طلب الدعم من الديوان الملكي

هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي الهاشمي وهي كتالي:-