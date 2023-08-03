“رابط مباشر” نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 دور أول بالاسم

لم يتبق سوى دقائق معدودة على إعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023، حيث إن الكثير من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون بفارغ الصبر ظهور النتيجة، نظرًا لأن المرحلة الثانوية هي من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها كل طالب لأنها تحدد مستقبله الدراسية من أجل التقديم إلى الجامعات المختلفة وفقًا للمجموع الذي حصل عليه، مع العلم أن الوزارة قامت بمراجعة جميع الدرجات وأوراق الامتحانات أكثر من مرة للتأكد من صحتها وحصول كل طالب على الدرجات الذي يستحقها.

استخراج نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

لفتت الوزارة، أن جميع مراكز التصحيح على مستوى دولة اليمن قامت بالانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2023 دور أول، ولم يتبق سوى الإعلان عنها، فضلاً عن وجود بعض المؤشرات التي تُشير بارتفاع نسب النجاح لهذا العام عن الأعوام السابقة بسبب سهولة الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والمناسب أمام جميع الطلبة على مستوى المحافظات، فضلاً عن فرض رقابة مشددة من قبل ديوان الوزارة للاطمئنان على سير عملية الامتحانات، كل هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة النجاح.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم العالي، إمكانية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 دور أول وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-