موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445 وفق إعلان هيئة عقارات الدولة للأحياء التي عليها إزالة

يبحث جميع المواطنين الذين تعرضوا لمشكلة إزالة منازلهم عن متى يصرف التعويضات حق الإزالة؟ وما هي الطريقة التي يمكن استخدامها في الاستعلام عن التعويضات باستخدام رقم الطلب، إذ أن هيئة العقارات العامة بالسعودية أعلنت عن توفير الخدمة للاستعلام عن كافة التعويضات بالشكل الإلكتروني حتى يتمكن المواطن من القيام باستكمال الإجراءات التي تخص صرف التعويضات، ووضحت إليهم الشروط وكافة المستندات التي يكون الأشخاص بحاجة إليها في تقديم الطلب.

متى يصرف التعويضات حق الإزالة؟

كافة الأشخاص المتضررين من قرارات الإزالة يبحثون خلال هذه الفترة عن موعد صرف التعويضات الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من الإتيان بمنزل يناسبهم ويكون تعويضًا لهم عن المنزل الذي قد خسروه، وقالت الهيئة بأن التعويضات تصرف للشخص في غضون عامين من وقت الإزالة، وبإمكان الأشخاص أن يدخلوا على بوابة الهيئة حتى يتمكنوا من الاستعلام عن التعويضات بالشكل الصحيح، ويعرفون متى تصرف لهم تفصيليًا لأنه على الأغلب لا تصرف لكافة الأشخاص بنفس الموعد، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي:

الاستعلام عن موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445

أولًا يجب الدخول للبوابة الإلكترونية التابعة لأمانة جدة الرقمية.

سجل الدخول عبر البوابة.

ارفع جميع المستندات التي تطلب منك داخل البوابة الرقمية.

ثم فريق متخصص يقوم بالتحقق من جميع الأوراق المقدمة لتقدير الضرر.

ينقل بعد ذلك الطلب لهيئة العقارات التي تصرف لكم التعويضات.

تستطيع بعد ذلك أن تستعلم عن الطلب فيما بعد.

أهم شروط صرف التعويض

المملكة السعودية وضعت شروط لصرف التعويضات، ومن أهم تلك الشروط هو امتلاك صورة جوية للمكان والإثباتات الكافية، التي تؤكد بأن الشخص يمتلك هذا العقار وله حق به.