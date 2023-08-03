اختار الكلية صح.. تعرف على توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى في جميع المحافظات tansik

ننشر لكم توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الأولى مع اقتراب فتح باب التسجيل في رغبات الكليات يسأل العديد من طلاب المرحلة الثانوية عن توقعات تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الأولى، وإذا ما كانت مشابهة لتنسيق العام الماضي، أم أنه من المتوقع أن تزيد الدرجات في تنسيق هذا العام، سنتعرف معاً على الإجابة من خلال متابعة السطور التالية.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى هي ليست مجرد توقعات بل أعلنت الوزارة بالفعل عن أقل حد للقبول في أول مرحلة من تنسيق الكليات 2023، حيث تبدأ معدلات القبول من 289.5 درجة أو ما يعادل نسبة 70.61 % للشعبة الأدبية في المرحلة الأولى.

وأما تنسيق الجامعات لقسم علمي رياضة في المرحلة الأولى هو 342 درجة أو ما يعادل 83.41 % من مجموع الدرجات الكلية للطالب، بينما وصل الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق بالنسبة للقسم العلمي علوم إلى 362 درجة، أو ما يعادل نسبة 88.29%.

متى يبدأ التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بداية التسجيل في المرحلة الأولى التنسيق الخاص بالجامعات، كما وضحت بأنه يمكن للطلاب التسجيل في هذه المرحلة بداية من يوم الخامس من أغسطس2023 القادم الموافق ليوم السبت، وذلك حتى موعد غايته 9 من شهر أغسطس 2023 للطلاب المُسجلين في المرحلة الأولى وهو الموعد المحدد لاختيار الكليات المناسبة لمجموعهم ورغباتهم.

فتح باب التقديم في اختبارات القدرات

في نفس السياق أعلنت وزارة التعليم العالي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عن فتح القبول في الكليات التي يجب النجاح في اختبارات القدرات الخاصة بها، حيث يجب على هؤلاء الطلاب التسجيل في الاختبارات المطلوبة والتقديم عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ومن المنتظر أن يتم مد فترة التسجيل حتى يتمكن أكبر عدد من الطلاب من التقديم على اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات التي يرغبون بها، وحرصاً منها على صالح هؤلاء الطلاب، وذلك لتعويض فترات العطلة الرسمية التي عمت أرجاء البلاد في شهر يوليو الماضي، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.