متى امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات وموعد تقديم التظلمات

نعرض لكم موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023 حيث لم يتمكن بعض الطلاب من اجتياز امتحانات الدور الأول في الثانوية العامة، وهم من سيخضعون لامتحانات الدور الثاني لتحقيق نتيجة أفضل من نتيجة الدور الأول، وسنقدم لكم في هذه السطور موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بعد إعلانه من خلال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

متى امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023

أفصح الدكتور رضا حجازي عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بعد الانتهاء من إعلان النتيجة في الآونة الأخيرة، وذلك مع اقتراب فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة والذي يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم عقد امتحانات الدور الثاني يوم 19 من شهر أغسطس 2023 الموافق ليوم السبت، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول في 30 من شهر يوليو 2023، ووصلت معدلات النجاح به إلى 78.8%، وصدرت أسماء الطلبة المتفوقين من الأوائل في جميع شعب الثانوية العامة العلمية والأدبية.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 إلكترونياً

يحق للطالب المتضرر من نتيجة الثانوية العامة تقديم تظلم على النتيجة، فقد وضح الدكتور رضا حجازي أنه سيتم البدء في قبول طلبات التظلم لهذا العام من يوم الثالث من أغسطس 2023 الجاري الموافق ليوم الخميس، ويجب على الطالب الالتزام بمواعيد تقديم التظلم حتى لا يتم رفض طلبه.

كما عليه سداد الرسوم اللازمة وهي ثلاثمائة جنيه عن كل مادة من المواد محل التظلم، وبعدها يتم المرور بجميع الإجراءات المطلوبة، وفي حالة ثبوت وجود أخطاء في التصحيح يكون من حق الطالب الحصول على الدرجات الناقصة وتُضاف إلى مجموعه الكلي، ويتم استرجاع الرسوم المدفوعة كاملة.

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة

توفر وزارة التعليم رابط مخصص لاستخراج نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، ونوفر لكم هذا الرابط والخطوات التي يجب الاسترشاد بها حتى يتم الحصول على النتيجة بالشكل الصحيح، وذلك على النحو التالي: