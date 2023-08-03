رابط مباشر.. التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للالتحاق بالكليات والمعاهد في جميع المحافظات
تنسيق الدبلومات الفنية يأتي بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة، حيث يساور طلاب الثانوية القلق حول موعد التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية وطريقة التسجيل، وما هي الأوراق والإجراءات اللازمة للتسجيل، وتختلف رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عن تنسيق الثانوية العامة تبعاً للجامعات والمعاهد المُتاحة، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في السطور القادمة.
التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023
ظهرت نتيجة الثانوية العامة مؤخراً ومع صدورها يستعد طلاب المراحل التعليمية الأخرى للتنسيق الخاص بها، حيث يمكن للطالب المُسجل بالدبلوم الفني التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية بعد إنهاء تنسيق الثانوية العامة الذي يتضمن ثلاثة من المراحل.
وإذا اتبعت وزارة التعليم نفس النظام الخاص بقواعد وموعد التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية فمن المتوقع أن يبدأ مع منتصف شهر سبتمبر 2023 القادم، ويتم التسجيل من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية للقبول الخاص بالكليات والمعاهد المصرية.
ما هي المعاهد والكليات المتاحة للدبلومات الفنية
هناك مجموعة من الكليات والمعاهد المتوفرة لطلاب الدبلومات الفنية، والتي يمكنهم التسجيل بها لإتمام مرحلة التعليم الجامعي، وهي كالتالي:
- كلية التجارة من كافة الشعب تبعاً للتوزيع الجغرافي.
- معاهد وزارة الصحة ومنها( معهد الفني الصحي المنصورة، معهد الفني الصحي الزقازيق، معهد الفني الصحي الإسكندرية، معهد الفني الصحي بني سويف، معهد الفني الصحي الإسماعيلية، معهد الفني الصحي سوهاج).
- معاهد الفني الصحي التسجيل الطبي يتم القبول بها تبعاً لقواعد التوزيع الجغرافي، وتصل فترة الدراسة بها إلى عامين، وتقبل الطلبة الحاصلين على الدبلوم الفني التجاري من تخصص الإدارة والسوق المالية، التسويق).
- معاهد فني صحي تتبع الجامعات ومنها معهد الفني الصحي التابع لجامعة جنوب الوادي بقنا.
- كليات التكنولوجيا من المعاهد الفنية التجارية التي تتبع وزارة التعليم العالي، وتصل فترة الدراسة بها إلى عامين.
- معاهد فنية تجارية: وال يتقبل من كافة الشعب، وفق قواعد التوزيع المكاني أو الجغرافي.
- معاهد فنية تجارة أخرى ومنها( معهد المطرية، معهد دمياط، معهد المنصورة الفني التجاري، معهد بورسعيد الفني التجاري، معهد الروضة، معهد قنا، معهد بنها، معهد قويسنا، معهد سوهاج، معهد المحلة، معهد أسوان، معهد الإسكندرية، معهد شبرا، معهد سوهاج، معهد دمنهور).
- عدد من الكليات ومنها كلية السياحة والفنادق، كلية التكنولوجيا، كلية الهندسة، كلية التربية، كلية الاقتصاد المنزلي).