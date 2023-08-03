رابط مباشر.. التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للالتحاق بالكليات والمعاهد في جميع المحافظات

تنسيق الدبلومات الفنية يأتي بعد الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة، حيث يساور طلاب الثانوية القلق حول موعد التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية وطريقة التسجيل، وما هي الأوراق والإجراءات اللازمة للتسجيل، وتختلف رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عن تنسيق الثانوية العامة تبعاً للجامعات والمعاهد المُتاحة، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في السطور القادمة.

التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ظهرت نتيجة الثانوية العامة مؤخراً ومع صدورها يستعد طلاب المراحل التعليمية الأخرى للتنسيق الخاص بها، حيث يمكن للطالب المُسجل بالدبلوم الفني التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية بعد إنهاء تنسيق الثانوية العامة الذي يتضمن ثلاثة من المراحل.

وإذا اتبعت وزارة التعليم نفس النظام الخاص بقواعد وموعد التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية فمن المتوقع أن يبدأ مع منتصف شهر سبتمبر 2023 القادم، ويتم التسجيل من خلال رابط تنسيق الدبلومات الفنية للقبول الخاص بالكليات والمعاهد المصرية.

ما هي المعاهد والكليات المتاحة للدبلومات الفنية

هناك مجموعة من الكليات والمعاهد المتوفرة لطلاب الدبلومات الفنية، والتي يمكنهم التسجيل بها لإتمام مرحلة التعليم الجامعي، وهي كالتالي: