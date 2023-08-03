نشر المواعيد الجديدة.. كهرباء الإسكندرية تكشف مواعيد انقطاع الكهرباء في المناطق المختلفة من المحافظة

انقطاع الكهرباء أصبح من الأمور المعتادة على الكثير من المحافظات، حيث ناشدت وزارة الطاقة والكهرباء المواطنين لتفهم سبب قطع الكهرباء وهو التخفيف من الأحمال الزائدة في فصل الصيف، وفي هذا الإطار نتعرف على مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية والتي حددتها الوزارة خلال مجموعة من الإجراءات التي عممت جميع المحافظات المصرية.

كهرباء الإسكندرية تكشف مواعيد انقطاع الكهرباء

في قرار يسري من أول شهر أغسطس الجاري يتم تخفيف أحمال الطاقة الكهربية عن عدد من المناطق في محافظة الإسكندرية بالتبادل، ويتم تنفيذ هذا القرار من الساعة 12 ظهراً من يوم الثلاثاء 1 من أغسطس، ونتعرف معاً على مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية وهي كالتالي:

من الساعة 12.10 ظهراً: الساعة 13.30 ظهراً.

من الساعة 12.30 ظهراً: إلى الساعة 14.50 ظهراً.

من الساعة 14.50 ظهرا: حتى لساعة 16:10 عصراً.

من الساعة 16:10 عصراً: إلى الساعة 17.30.

من الساعة 17.30: إلى الساعة 18:50.

من الساعة 18:50: حتى الساعة 20:10.

من الساعة 20:10: حتى الساعة 21:30.

من الساعة 21:30: حتى الساعة 23:50.

من الساعة 23:50:إلى الساعة 01:10 صباحاً.

ويُذكر أن قطع الكهرباء في الإسكندرية يستمر لأكثر من ساعة، وهو تحديداً 80 دقيقة، وقد يتم التيار الكهربائي في بعض الأحيان حتى 2 ساعة وعشرون دقيقة، وذلك وفقاً للجدول الخاص بتخفيف الأحمال، ويتغير موعد قطع الكهرباء من منطقة لأخرى وهي المناطق المتواجدة في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.

مناطق قطع الكهرباء في الإسكندرية

يتم قطع الكهرباء عن مناطق عدة في الإسكندرية، ومن أبرزها منطقة المنتزه والعجمي، وذلك على النحو التالي:

العصافرة قبالي بجانب مسجد الصفا والمروة.

محطة قطار منطقة العصافرة.

عزبة الحاج محمد وعزبة الطابية.

أرض عبد الجواد.

المندرة بحري.

عزبة الفلكي.

شارع 30.

خلف المدافن.

بعض المناطق من سيدي بشر.

منطقة العجمي شارع خير الله.

شارع جمال عبد الناصر بالمنتزه.

خليل حمادة.

فاروق عبد الوهاب.

شارع العيسوي.

أبراج شيراتون.

عزبة سلطان.

الخروعة.

بعض المناطق في الزوايدة.

يتم قطع التيار الكهربي في المناطق الموضحة في النقاط السابقة تبعاً للجدول المُعلن من وزارة الكهرباء والطاقة، والخاص بمحافظة الإسكندرية.