“يالهوووي يا اما ” إلغاء بطاقات التموين لهذه الفئات وتحويلهم للكارت الموحد 2023.. شوف نفسك فيهم ولا

ما هي حقيقة إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بالكارت الموحد، هناك العديد من الأقاويل المنتشرة ما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأسر المستفيدة من النظام التمويني بإلغاء البطاقات واستبدالها بالكارت الموحد والذي يتم الحصول عليه من خلال مكاتب البريد والتموين بدءًا من الشهر المقبل، وسوف نوضح لك من خلال هذا المقال حقيقة هذا الأمر.

إلغاء بطاقات التموين

هناك العديد من الأقاويل المنتشرة حول إلغاء بطاقة التموين بصورة نهائية ومن ثم حصول المواطنين على الكارت الموحد الذي يتم الحصول عليه من خلال المكاتب التموينية والبريد، وقد أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن هذا الأمر اختياري وليس إجباري على المواطنين.

وتابعت الوزارة بيانها بأنه لن يتم تحميل المواطنين أي مبالغ مالية نتيجة التغيير إلى النظام الجديد أو حتى المساس بعدد وأسعار السلع المتاحة في البطاقة.

لكن الكارت يساعد في التسهيل وسرعة إضافة المواليد والتعديل على البطاقات بصورة سهلة وبدون عناء، لكن لا زال يمكن للمواطنين استخدام البطاقة التموينية على حسب الرغبة.

إضافة المواليد لبطاقة التموين

تسعى الحكومة من أجل التسهيل على المواطنين لذلك تم العمل على إطلاق ” الكارت الموحد” والذي يمكن للمواطنين من خلاله الحصول على جميع الخدمات، مثال على ذلك المواطن الذي لديه بطاقة تموين يحصل به على السلع والخبز وكارت أخر مخصص للتأمين الصحي وأخر للحصول على الخدمات البريدية.

يمكنه الذهاب والحصول على كارت واحد يطلق عليه الكارت الموحد ويستطيع استخدامه من أجل الحصول على كل هذه الخدمات دفعة واحدة وهو امر يسهل كثيرًا على المواطنين الحصول على الخدمات من الهيئات المتعددة.