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خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 National Geographic Channel على نايل سات وعرب سات
يبحث الكثيرين عن قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic من القنوات المتنوعة في برامجها، لذلك يتابعها عدد كبير من المشاهدين، ووفرت القناة أكثر من تردد يمكن متابعتها من خلالها على القمرين نايل سات وعرب سات، ويمكن للمشاهد تنزيل هذا التردد بكل أريحية وسهولة والاستمتاع ببرامجها المميزة والحصرية والتي لا نشاهدها على القنوات الأخرى.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic
نستعرض معكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات وقمر عرب سات، وذلك كالآتي:
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات
- التردد: 11411.
- الجودة: اتش دي.
- استقطاب: أفقي.
- معامل ترميز: 30000.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر عرب سات
- التردد: 11526
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك
نتناول في هذه السياق نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك وأبرز المعلومات عنها:
- تم إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك في العام 2009، والتي أطلقتها شركة أبو ظبي الإعلامية، وتقوم ببث محتواها من أبو ظبي.
- أول برامج القناة كان باللهجة الشامية، ومع ارتفاع عدد مشاهدي القناة من جميع الدول العربية أصبحت تُقدم محتواها بالعربية الفُصحى.
- يتنوع محتوى القناة ما بين الأفلام الوثائقية والثقافية، ويُقدم بدقة عالية وبشكل مجاني.
- معظم برامج القناة عن الحياة الطبيعية والحيوانات، والحياة البرية والبيئة البحرية، والمياه والمحيطات والجبال، وغيرها من المظاهر الطبيعية.
أفضل برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك
من أفضل البرامج التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك على شاشتها ما يلي:
- الأفلام الوثائقية عن الجيش الصيني.
- برنامج باسم مستشفى المعجزات.
- عوالم خفية في الهند.
- ثعابين المدينة.
- لغز اختفاء كودي.
- داخل حلقات الكواكب.
- مملكة القرود.
- برنامج البدايات.
- برنامج المواجهة.
- رحلة البشرية.
- غرائب النازية في الحرب العالمية.
- المملكة المتوحشة.
- 80 أكلة من حول العالم.
- معاً لأفضل حياة.
- القارة السابعة أنتاركتيكا.
- الأرض على حافة الهاوية.
- حتى الجندي الأخير.
- ملوك المناجم.
- الآلة المستحيلة.
- مطعم جوك الصيني.
- العباقرة (ستيفن هوكينج).
- دليل النجاة في البراري.
- إصلاحات عملاقة في ألاسكا.
- المهاجرون.
- حدائق أمريكا الوطنية.
- المستكشف.
- البقاء في أقسى الظروف.
- وجه الصين الحديثة.
- مواجهات العمالقة.
- سمكة التونة العنيدة.