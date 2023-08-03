خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 National Geographic Channel على نايل سات وعرب سات

يبحث الكثيرين عن قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic من القنوات المتنوعة في برامجها، لذلك يتابعها عدد كبير من المشاهدين، ووفرت القناة أكثر من تردد يمكن متابعتها من خلالها على القمرين نايل سات وعرب سات، ويمكن للمشاهد تنزيل هذا التردد بكل أريحية وسهولة والاستمتاع ببرامجها المميزة والحصرية والتي لا نشاهدها على القنوات الأخرى.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic

نستعرض معكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات وقمر عرب سات، وذلك كالآتي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات

التردد: 11411.

الجودة: اتش دي.

استقطاب: أفقي.

معامل ترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر عرب سات

التردد: 11526

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

نتناول في هذه السياق نبذة عن قناة ناشيونال جيوغرافيك وأبرز المعلومات عنها:

تم إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك في العام 2009، والتي أطلقتها شركة أبو ظبي الإعلامية، وتقوم ببث محتواها من أبو ظبي.

أول برامج القناة كان باللهجة الشامية، ومع ارتفاع عدد مشاهدي القناة من جميع الدول العربية أصبحت تُقدم محتواها بالعربية الفُصحى.

يتنوع محتوى القناة ما بين الأفلام الوثائقية والثقافية، ويُقدم بدقة عالية وبشكل مجاني.

معظم برامج القناة عن الحياة الطبيعية والحيوانات، والحياة البرية والبيئة البحرية، والمياه والمحيطات والجبال، وغيرها من المظاهر الطبيعية.

أفضل برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

من أفضل البرامج التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك على شاشتها ما يلي: